Ukraina pakottaa Venäjän veriseen lopputaisteluun Mariupolissa: "Muita vaihtoehtoja ei ole"

Ukraina on puolustanut Mariupolia urhoollisesti, mutta Venäjän armoton pommitus on tuottamassa tulosta.

Humanitaarinen hinta kaupungin valtaamiselle on ollut erittäin kallis. Ukrainan mukaan yli 20 000 siviiliä on kuollut ja yli 100 000 ihmistä on jumissa kaupungissa ja kärsii ruoka- sekä vesipulasta.

Venäjälle Mariupolin haltuuotto olisi merkittävä, sillä se saisi presidentti Vladimir Putinin tavoitteleman esteettömän maakäytävän Krimille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Ilmari Käihkö arvioi, että venäläiset valtaavat kaupungin kokonaan lähipäivien aikana.

– Useita viikkoja on puhuttu, että Mariupol kaatuu venäläisille milloin tahansa. Nyt näyttää siltä, että ukrainalaiset ovat yhdessä tehtaassa. Se näyttää aika epätoivoiselta tilanteelta Ukrainalle. Apujoukkoja tuskin on odotettavissa, hän sanoo.

Ukrainalaiset piilossa

Jäljelle jääneiden ukrainalaissotilaiden uskotaan olevan Azovstalin jättimäisellä tehdasalueella Mariupolin satamassa. Alue on peräti 1 500 jalkapallokentän kokoinen, ja Venäjä on pommittanut sitä raskaasti viime päivinä.

– Se on valtava teollisuuskompleksi, jossa on varmasti hyvä piileskellä. Todennäköisesti siellä on paksuja seiniä ja epäsäännöllistä arkkitehtuuria, missä puolustajan on hyvä olla, Käihkö sanoo.

Mariupolin viimeisistä taisteluista voikin tulla monimutkaisen tehdasalueen vuoksi erityisen raakoja.

– Maahyökkäys on pakko tehdä ennemmin tai myöhemmin. Jos haluaa varmistaa puolustajat tapetuiksi, muita vaihtoehtoja ei ole. Tästä on tulossa käsikähmää, todella veristä.

Lue myös: Savuavasta Moskvasta leviää vahvistamaton video

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Käihkö sanoo, ettei Ukrainalla ole käytännön edellytyksiä kääntää Mariupolin tilannetta enää edulliseksi itselleen. Tappiosta huolimatta Mariupolin tilanne on kohottanut ukrainalaisten taistelutahtoa.

– Se on näyttänyt vaikealta nyt yli kuukauden. Pitää sanoa, että ukrainalaiset on todella hyvin saanut pidettyä Mariupolia hallussaan. Tämä on moraalinen voitto ukrainalaisille, vaikka todennäköisesti tulee sotilaallinen tappio.

Eilen BBC:n haastattelussa turvallisuusasiantuntija Justin Crump arvioi, että Ukrainan joukot saattavat pystyä sinnittelemään laajassa tehdaskompleksissa pitkäänkin.