Ratkaisevat hetket, Zelenskyi ahtaalla – tässä asetelmat illan huipputapaamiseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat tänään Valkoisessa talossa. Mitä tapaamisesta on odotettavissa ja saadaanko Ukrainaan pysyvä rauha?

Mukana keskusteluissa on myös useita Euroopan johtajia, mukaan lukien Suomen presidentti Alexander Stubb.

MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikön Mirja Kivimäen mukaan kyseessä voi olla käänteentekevä hetki Ukrainan sodassa.

– Tämä on oikeastaan nyt semmoinen ensimmäinen hetki, jolloin aidosti saattaa tulla jotain konkreettisia sopimuksia, sanoo Kivimäki.

Kovaa peliä: Nato-jäsenyyttä ei, alueluovutukset pöydällä

Trump tapasi viime perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin Alaskassa. Viikonlopun aikana presidenttien keskustelusta on tihkunut viitteitä siitä, että rauhan ehtoja hahmotellaan.

– Trump on sanonut, että Ukraina ei voi koskaan liittyä Natoon ja että jotkin asiat eivät koskaan muutu. Tämä on suora sitaatti hänen viestistään, Kivimäki kertoo.

Pöydällä ovat myös mahdolliset alueluovutukset. Zelenskyi on toistaiseksi torjunut ehdotukset Donetskin ja Krimin luovutuksista ne, mutta hänen sanomisistaan on luettavissa, että hän saattaisi olla valmis neuvottelemaan nykyisten rintamalinjojen pohjalta.

– Se viestittää, että hän olisi kenties valmis neuvottelemaan jonkinlaisista alueluovutuksista, Kivimäki sanoo.

Eurooppalaisten rooli: turvatakuita ja pehmittäjiä

Neuvotteluihin osallistuvat Saksan, Ranskan, Britannian ja Italian johtajat sekä presidentti Stubb. Heidän odotetaan tukevan Zelenskyitä ja toimivan Trumpin ehdotusten pehmittäjinä.

– Stubb on onnistunut luomaan läheiset suhteet Trumpiin. Hänellä on ehkä tällainen pehmittäjän rooli siinä välissä, Kivimäki arvioi.

Keskeinen kysymys liittyy mahdollisiin turvatakuisiin, joita Trump on väläyttänyt vaihtoehdoksi Nato-jäsenyydelle.

– Sen turvatakuun pitää olla sellainen, että Venäjä uskoo sen. Se ei voi olla vain lupaus paperilla, vaan sen täytyy tarkoittaa eurooppalaisten ja amerikkalaisten sotilaiden läsnäoloa Ukrainassa, Kivimäki painottaa.

Pakotettu ratkaisu vai kestävää rauhaa?

Kivimäen mukaan asetelma on Ukrainan kannalta vaikea, sillä Trump ja Putin ovat jo pohjustaneet ehtoja. Zelenskyin liikkumavara on pieni.

– Tämä on katkeraa kalkkia ja Zelenskyillä on hyvin vähän liikkumavaraa, hän sanoo.

Se, mitä Valkoisessa talossa tänään tapahtuu, voi määrittää koko sodan seuraavaa vaihetta. Venäjän sitoutuminen rauhaan voi olla lyhytaikaista.

– Venäjä sitoutuu rauhaan vain, jos sen on pakko. Täytyy vain toivoa, että Euroopalla ja Yhdysvalloilla on kanttia asettaa sellainen pakko, Kivimäki tiivistää.