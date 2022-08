Zelenskyi: Venäjä saattaa asettaa ukrainalaissotilaita oikeuden eteen Ukrainan itsenäisyyspäivänä – MTV seuraa sotaa

Pääkaupungissa Kiovassa ja Harkovassa on kielletty julkiset kokoontumiset itsenäisyyspäivänä ja lähipäivinä turvallisuuteen vedoten.

Sunnuntai 21.8.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podoljak on kiistänyt Ukrainan osallisuuden Moskovan autopommi-iskuun, jossa kuoli venäläistoimittaja Darja Dugina. Hänen isänsä on äärioikeistolainen ajattelija, Aleksandr Dugin, jota on toisinaan kansainvälisessä mediassa luonnehdittu "Putinin aivoiksi".