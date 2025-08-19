Venäjän kenties törkein teko nousi esiin yöllä Washingtonissa – Trump: "Kaikkien listojen kärjessä"

Ukrainan sodassa perheiltään kadonneet lapset nousivat keskusteluun Washingtonin tapaamisen yhteydessä. Sekä Ukrainan että Yhdysvaltain presidenttiparit ovat aiheen päällä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi myöhään maanantaina omassa Truth Social -viestipalvelussaan, että hän ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen olivat keskustelleet yhdessä "massiivisesta maailmanlaajuisesta kadonneiden lasten ongelmasta".

– Tämä on iso aihe myös vaimolleni Melanialle. Se on aihe, joka on kaikkien listojen kärjessä, ja maailma tulee tekemään yhdessä töitä ratkaistakseen sen, toivottavasti tuoden heidät kotiin perheidensä luo, Trump kirjoittaa.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump puhui lasten ahdingosta aiemmin Venäjän presidentille Vladimir Putinille Alaskassa välitetyssä kirjeessään.

Lue lisää: Näin Melania Trump kirjoittaa Putinille

Kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi maanantaina tapasi Donald Trumpin, hän puolestaan ojensi tämän välitettäväksi vaimonsa Olena Zelenskan kirjoittaman kirjeen. Ukrainan presidentin puoliso laati viestin Yhdysvaltain ensimmäiselle naiselle kiitollisuudenosoituksena lasten asian esiin nostamisesta.

Myös presidentti Zelenskyi kertoi X-viestipalvelun päivityksessään arvostavansa syvästi Melania Trumpin kirjettä Putinille.

– Haluan kiittää Melania Trumpia hänen antamastaan huomiosta yhdelle tämän sodan kivuliaimmista ja vaikeimmista asioista – Venäjän sieppaamille ukrainalaisille lapsille, Zelenskyi kirjoittaa päivityksessä.

2:14 Katso myös: Ukrainan sodan päättyminen ei välttämättä tuo pysyvää rauhaa – tässä selitys.

Zelenskyin mukaan rikki menneet ja toisistaan eroon joutuneet perheet ovat Ukrainan sodan humanitaarisen tragedian keskiössä.

– Ainakin 20 000 tuhatta lasta vietiin, Zelenskyi sanoo kirjoituksessaan.

Zelenskyin mukaan he työskentelevät väsymättömästi tuodakseen jokaisen lapsen kotiin.

Myös von der Leyen kommentoi aihetta X:ssä.

– Jokainen Venäjän sieppaama ukrainalainen lapsi on palautettava perheelleen, von der Leyen kirjoittaa.

Ukraina on kutsunut kymmenien tuhansien ukrainalaisten lasten sieppauksia Venäjälle tai Venäjän miehittämille alueille ilman perheiden tai huoltajien suostumusta sotarikokseksi, joka täyttää YK:n sopimuksen määritelmän kansanmurhasta.

Moskova on aiemmin väittänyt suojelevansa haavoittuvia lapsia sota-alueelta.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on todennut Venäjän aiheuttaneen hyökkäyssotansa aloittamisesta lähtien kärsimystä miljoonille ukrainalaisille lapsille ja rikkoneen heidän oikeuksiaan.