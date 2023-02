Welt: Leopard-tankkien lähettämisessä yllätyskäänne – MTV seuraa sotaa

Ukrainan hallitus on syyttänyt Venäjää yli 14 700 ukrainalaislapsen viemisestä Venäjälle, mutta Venäjän mukaan kyse on ollut orpojen pelastamisesta tai lasten viemisestä sairaalahoitoon. Yhdysvaltalaisraportin mukaan lasten vanhempia on kuitenkin painostettu antamaan lupa lasten viemiseksi, joskus siten, että heille on luvattu lasten palaavan kotiin.