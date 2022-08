Putinin hävittäjille ilmaherruus on vain unelma: Miksi Venäjä ei pysty Ukrainassa samaan kuin USA sodissaan? "Tekeminen jäi puolitiehen"

Helmikuun 24. päivänä alkanut Venäjän suurhyökkäys on ollut niin täynnä yllätyksiä ja "yllätyksiä", että yllätyksistä puhuminen alkaa olla väsynyttä.

Niin tai näin, Ukrainassa on pian sodittu puoli vuotta, eikä Venäjä ole onnistunut ottamaan ilmaherruutta itselleen. Sitä voi, perustellusti, pitää yllätyksenä.

Venäjän ilmavoimien toiminta on myös näyttänyt kummalliselta Yhdysvaltojen viime vuosikymmenien sotilasoperaatioihin verrattuna.

Irak 1990, Kosovo 1999, Afganistan 2001, Irak 2003. Näille Yhdysvaltain ja kumppaneiden operaatioille on yhteistä se, että vastapuolen ilmavoimien ja -puolustuksen täydellinen murjominen on ollut tehtävälistan kärjessä.

Miksi sama ei ole onnistunut Venäjältä? Syitä on useita ja osa niistä sopii mainiosti viime kuukausina vallan kaapanneeseen yleisselitykseen, jonka mukaan Kreml ja Kremlin sotilaat eivät vain osaa.

Mutta palataan venäläisten töppäilyihin myöhemmin. Venäjän ja Yhdysvaltain suhde ilmaherruuteen on nimittäin kovin erilainen, sanoo everstiluutnantti Lasse Louhela Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen ilmasotaopin opetusryhmästä MTV Uutisille.

– Niissä on selvä ero. Länsimaisessa ajattelussa lähdetään siitä, että ilmaherruuden kautta luodaan edellytykset muille operaatioille. Venäjällä ilma-ase on jopa alisteinen maaoperaatiolle. Tavoitteena ei edes ole täydellinen ilmatilan hallinta, Louhela kertoo.

"Venäjä jätti tekemisen puolitiehen"

Ihminen toimii helposti niin, että jos jotain ei ole aivan pakko tehdä, niin se jää tekemättä. Venäjällä taas ei ole ollut tarvetta hankkia ilmaherruutta konflikteissa, joissa se on ollut osallisena nykyaseistukseensa verrattavissa olevalla kalustolla.

– Venäjällä ei ole ollut sellaisia sotia, missä sen olisi tarvinnut tehdä tämänkaltaisia ilmaoperaatioita. He ovat ilmeisesti omasta mielestään riittävän hyvin pärjänneet näin, Lindberg jatkaa.

Vaikka Venäjän ja lännen ilmasotaopeissa on seliä periaatteellisia eroja, niin siitä huolimatta MPPK:n Louhelan mukaan on ollut "erikoista", ettei Venäjä ole pystynyt lamauttamaan Ukrainan ilmapuolustusta.

– Venäjällä todella saattoi olla se olettamus, että tämä Ukrainan operaatio on lyhyt ja menestys tulee nopeasti, Lindberg arvioi.

– Myöhemmässä vaiheessa Ukrainan ilmapuolustuksen täydellinen lamauttaminen ei ilmeisesti ole ollut täysin Venäjän tavoite. He eivät ole aktiivisesti sitä pyrkineet tekemään, katsoo puolestaan Louhela.

Ilmavoimilla sama ongelma kuin panssarinyrkillä

Moderni ja tulosta tuottava ensi-isku toimivaa ilmapuolustusta vastaan ei ole katalogin helpoin operaatio. Kymmenien ohjusten, hävittäjien ja rynnäkkökoneiden pitää toimia saumattomasti yhteistyössä. Myös elektronisen häirinnän ja tiedustelutiedon on syytä olla kunnossa.

– Koordinoinnilla käytössä olevasta voimasta tulee vähän enemmän kuin osiensa summa. Jos ne toimivat pieninä erillisinä elementteinä, niin teho on vähäisempi. Siinä on kylvetty tappion siemenet, Lindberg sanoo.

Oli venäläisen ilmasotaopin historiallinen tausta millainen tahansa, niin myös Venäjän taktinen osaaminen Ukrainassa on pettänyt. Kykenemättömyys yhteistoimintaan on näkynyt myös maavoimien toiminnassa. Panssarinyrkki on näyttänyt liian usein panssarilapaselta.