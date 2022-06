Zelenskyi: Ukrainan ja Puolan välisellä raja-asemalla kapasiteettia kasvatettu 50 prosenttia – MTV Uutiset seuraa Ukrainan sotaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Puolan ja Ukrainan välisen Korczowan ja Krakovetsin raja-aseman kapasiteettia on kasvatettu 50 prosentilla.

Ukrainan viranomaiset uskovat Venäjän pyrkivän valtaamaan Itä-Ukrainan Sjeverodonetskin kaupungin tällä viikolla, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War.