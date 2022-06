Ukraina väittää tehneensä ilmaiskuja pahamaineiseen Käärmesaareen: "Merkittäviä tappiota Venäjän joukoille" – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Ukrainan armeija on kertonut tehneensä ilmaiskuja Zmiinyin saarelle eilisestä lähtien. Saari tunnetaan myös Käärmesaarena. Ukrainan mukaan iskuissa on aiheutettu "merkittäviä tappioita" Venäjän joukoille. Ukrainan armeijan eteläisen armeijan operatiivinen komentaja kertoo, että saarelle on tehty "kohdennettuja iskuja eri voimien avulla", ja sotilasoperaatio jatkuu.