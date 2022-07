Itä-Ukrainan Kramatorskissa Venäjän ilma-isku aiheutti ammottavan kraatterin hotelliin – useita loukkaantunut – MTV seuraa sotaa

Ukrainalaiset partisaanit ovat katkaisseet torstaina rautatiesillan Zaporizhzhjan alueella, kertoo sotaa tiiviisti seuraava Institute for the Study of War (ISW). Rautatiesilta sijaitsee 25 kilometrin päässä Venäjän miehittämästä Melitopolin kaupungista.

Kyse ei myöskään ole pelkästä tiedotuksen välipäivästä, sillä kyse on niin ikään ensimmäisestä kerrasta sodan aikana, kun amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on päätynyt samaan lopputulokseen: Venäjä ei vallannut vuorokauden aikana uusia alueita.