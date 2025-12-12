Romania kertoo Clujin kaupungissa havaituista lepratartunnoista.
Romanian viranomaiset kertovat, että maan luoteisosassa sijaitsevassa Clujin kaupungissa on havaittu kaksi lepratartuntaa.
Tartunnat todettiin paikallisessa kylpylässä työskenteleviltä kahdelta hierojalta.
Uutistoimisto Reuters kertoo, että kyseessä ovat ensimmäiset vahvistetut lepratapaukset yli 40 vuoteen Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
Kummatkin sairastuneet hierojat ovat Indonesian kansalaisia. He ovat parhaillaan hoidettavina. Lisäksi kahta muuta henkilöä on tutkittu mahdollisten tartuntojen varalta.
Romanian terveysministeri Alexandru Rogobeten mukaan kylpylän asiakkaiden ei ole syytä olla huolissaan tilanteesta, sillä tauti vaatii pitkäaikaisen altistumisen tarttuakseen ihmisestä toiseen. Viranomaiset ovat kuitenkin sulkeneet kylpylän tutkimuksen ajaksi.
Rogobete totesi Agerpres -uutistoimistolle, että toinen sairastuneista oli hiljattain palannut matkaltaan Aasiasta. Hän oli viettänyt kuukauden äitinsä luona, joka oli joutunut sairaalahoitoon lepratartunnan vuoksi.
Romanian terveysministeriön mukaan maassa on edellisen kerran havaittu vahvistettu lepratapaus 44 vuotta sitten.