Hallitus ei puutu sairaalaverkkoon tai hyvinvointialueiden määrään, linjaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Hyvinvointialueet eivät vaikuta tahallaan vääristelleen diagnoositietojaan, kertoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) MTV:n Uutisextrassa.

Ikonen päätti marraskuun alussa selvityttää alueiden diagnoosikäytäntöjä pian sen jälkeen, kun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kirjattiin yhtäkkiä valtava määrä hengitysvajausdiagnooseja.

Toistaiseksi selvityksessä ei ole ilmennyt, että alueet olisivat tahallaan muuttaneet diagnoosikäytäntöjään, Ikonen kertoo.

– Ainakaan sellaisia merkkejä ei ole, että alueet olisivat tietoisesti lähteneet diagnoosikäytäntöjä muuttelemaan. Sellaisesta ei ole tähän mennessä tullut näyttöä.

