Yksi merkittävimmistä syövän riskitekijöistä on alkoholi. Erityisesti calvados-viina on "kova myrkky", kuvailee professori Timo Joensuu. Mutta miksi? Vastaus piilee asetaldehydissä, jota löytyy runsaasti myös muista väkevistä viineistä. Juttu on julkaistu alun perin huhtikuussa 2021.

Suurin osa syövistä liittyy elintapoihin eikä geeneihin. Näin toteaa Docrates Syöpäsairaalan perustaja, professori Timo Joensuu.

Joensuun mukaan näyttää ilmeiseltä, että tietyt haitalliset elintavat edesauttavat syövän kehittymistä ja voivat vaikuttaa myös siihen, että syöpä on aggressiivisempi kuin se muutoin olisi.

Jos jokin muuttuu merkittävästi aiempaan verrattuna – esimerkiksi ulosteeseen ilmaantuu verta, tai virtsaamisessa on ongelmia – moni osaa epäillä syövän mahdollisuutta ja hakeutua lääkäriin. Hälytysmerkkien huomioiminen on toki tärkeää, mutta sisältää sudenkuopan. – Tähän liittyvä sudenkuoppa on se, että luetaan listoja sellaisista asioista, joihin pitää havahtua. Ne tuudittavat hyvänolon tunteeseen, kun ei ole mitään oireita, Joensuu huomauttaa.

Alkoholin vähäinenkin käyttö lisää riskiä

Tyypillisesti kaikkien syöpien riski kasvaa 50 ikävuoden jälkeen. Monessa syövässä ilmaantumisen huippu alkaa 70 ikävuoden tienoilla, mutta huonoilla elintavoilla syöpämuutoksia voi tulla jo paljon aiemminkin.

Yksi merkittävimmistä syövän riskitekijöistä on alkoholi. Sen vähäinenkin käyttö lisää ruoansulatuskanavan syövän sekä rinta- ja maksasyövän vaaraa.

Joensuu itse on huolissaan esimerkiksi ikääntyvien ihmisten alkoholinkäytöstä: se kuormittaa suolen limakalvoa ja lisää paksusuolen ja peräsuolen syöpiä.

– Erityisesti calvados-viina on tässä suhteessa kova myrkky, Joensuu totesi Docratesin tiedotteessa.

Mutta miksi? Syy piilee asetaldehydissä.

"Tutkimusten mukaan calvadosissa on enemmän asetaldehydiä kuin missään muussa alkoholijuomassa"

Ihmisen elimistössä alkoholi muuttuu asetaldehydiksi, joka on myrkyllistä. Asetaldehydin on myös todettu olevan yhteydessä lisääntyneeseen syöpäriskiin.

– Asetaldehydiä on luonnostaan esimerkiksi omenoissa, ja sitä kautta myös niistä valmistetuissa alkoholijuomissa. Tutkimusten mukaan calvadosissa on enemmän asetaldehydiä kuin missään muussa alkoholijuomassa, professori Joensuu kuvailee MTV Uutisille.

– Asetaldehydiä löytyy toki runsaasti myös muista väkevistä viineistä, esimerkiksi portviineistä ja sherryistä.

"Mitä väkevämpi alkoholi kyseessä, sitä haitallisempaa se varmasti on"

Alkoholinkäytöllä on todettu yhteys moniin eri syöpiin; lisäksi sillä on yhteys muihin sairauksiin, esimerkiksi dementiaan. Kaikkia syövän syntymekanismeja ei vielä edes täysin tunneta.

– Mitä väkevämpi alkoholi kyseessä, sitä haitallisempaa se varmasti on ruokatorven, mahalaukun tai suoliston limakalvoille, aiheuttaen suoranaisesti limakalvovaurioita ja solumuutoksia, jotka sitten edesauttavat syövän kehittymistä. En pitäisi mitään alkoholijuomaa täysin syöpäturvallisena, Joensuu sanoo.

Ruokailutottumuksetkin tärkeitä – "vaihtoehtoruokavalioiden" hyödystä syövän ehkäisyssä ei näyttöä

Juomatapojen lisäksi myös ruokailutottumuksilla on yhteys syöpäriskiin. Erityisen paljon ruokavalio vaikuttaa ruoansulatuskanavien syöpiin, mutta niillä on merkitystä muidenkin syöpien kohdalla.

– Tutkitusti parhaat syöpäterveyttä ja hyvinvointia edistävät ruokavaliomallit ovat yleisten ravintosuositusten mukainen ruokavalio sekä niin sanottu Välimeren ruokavalio, Joensuu kertoo.

Perinteiseen Välimeren ruokavalioon kuuluu runsaasti kasviksia, oliiviöljyä, pähkinöitä, hedelmiä, kalaa ja täysjyväviljoja, kohtuullisesti alkoholia sekä vähänlaisesti punaista lihaa, makeisia ja teollisia viljoja.

– Vaihtoehtoruokavalioista, kuten pH-dieetistä, karppauksesta, paastosta ja Gersonin dieetistä, ei ole näyttöä syövän ehkäisyssä tai hoidossa, eikä niitä siksi voida suosittaa syövän ehkäisyyn, Joensuu toteaa.

"Pienikin annos epäterveellistä ainetta päivittäin voi olla haitallista"

Ravinnon ja juomien terveyshaitat linkittyvät käytön määrään ja säännöllisyyteen. Tärkeintä olisi kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja arjen päivittäisiin valintoihin.

– Pienikin annos epäterveellistä ainetta päivittäin voi olla haitallista. Ei pelkästään suoralla toksisuus- ja limakalvovauriomekanismilla, vaan muun muassa kuormittamalla maksan aineenvaihduntaa ja heikentämällä painonhallintaa, Joensuu kertoo.

Oikeanlainen ravinto ehkäisee myös esimerkiksi muistihäiriöitä, tyypin 2 diabetesta, masennusta sekä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia.

Yksittäiset ruoka-aineet, juomat tai mausteet eivät kuitenkaan ratkaise kokonaisuutta. Esimerkiksi sipsit ja ranskanperunat eivät kuulu suositeltuun välimerelliseen ruokavalioon, mutta toisaalta niitä voi toisinaan syödä.

– Kohtuu siis kaikessa: herkuttelu silloin tällöin ei ole vaarallista. Mielestäni terveelliset elintavat pelkistyvät aika selkeästi painonhallinnan ympärille, Joensuu kuvailee.

"Jos ihminen ei ole ylipainoinen, hänen ruokailutapansa ja liikuntatottumuksensa ovat todennäköisesti kohdallaan..."

Lihavuus on keskeinen monen syöpätyypin riskitekijä. Siksi tärkeää olisikin, ettei ruokavalio johda kilojen kertymiseen.

Myös ruoanvalmistusmenetelmillä on väliä: erityisesti käristämisen, savustamisen ja runsaan suolan käytön on todettu suurentavan syöpäriskiä, Joensuu muistuttaa.

– Pääsääntöisesti, jos ihminen ei ole ylipainoinen, niin silloin hänen ruokailutapansa ja liikuntatottumuksensa ovat todennäköisesti kohdallaan. Lisäksi tulee huomioida perusasiat: ei tupakointia tai nuuskaa, ja auringossa oleskellessa kunnon suojakertoimet pintaan, Joensuu listaa.

Pitkäaikainen altistus auringolle voi lisätä riskiä ja aiheuttaa syöpää, vaikkei iho varsinaisesti palaisikaan. Lue, millaisia ovat ihosyövän oireet – ja muista, ettei se aina sijaitse auringolle altistuneella iholla.

