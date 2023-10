Yhdysvaltalainen Christian muutti Seinäjoelle ja rakastui Veeraan – nämä asiat Suomessa ihmetyttävät: "Olen oikeasti yrittänyt pitää siitä"

Yksi asia ja tapaaminen johti kuitenkin toiseen, ja nyt pari on naimisissa. He asuvat tällä hetkellä Seinäjoella.

Ura vei Seinäjoelle

Christian on alun perin kotoisin Los Angelesista, Yhdysvalloista. Suomeen hän muutti ensimmäisen kerran 2018 tietämättä maasta ja sen kulttuurista käytännössä yhtään mitään.

Christian on pelannut Seinäjoella amerikkalaista jalkapalloa Seinäjoki Crocodilesin riveissä.

Veera on puolestaan yrittäjä. Hän toimii juhlasuunnittelijana ja on naisten farkkuihin keskittyvän yrityksen perustajajäsen.

Suurkaupungin syke vaihtui rauhalliseen pikkukaupunkiin

Seinäjoki ja Los Angeles ovat vauhdiltaan ja elämäntyyliltään lähes täysiä vastakohtia. Seinäjoki on pieni ja rauhallinen, kun taas Los Angeles on suuri ja hektinen.

– Kun muutin Yhdysvaltoihin, asuin Helsingissä ja ajattelin, että Helsinki on minulle liian pieni kaupunki, Veera kertoo.

– Ymmärsin Yhdysvalloissa asuessani, miten hyvin meillä on asiat Suomessa. Elämme hyvin etuoikeutetussa ja rauhallisessa maassa, Veera kertoo.

Sauna ja salmiakki yllättivät

– Selkein on se, miten eri tavalla ihmiset käyttäytyvät keskenään. Yhdysvalloissa on normaalia käydä small talkia tuntemattomien ihmisten kanssa. Täällä Suomessa sitä ei juuri harrasteta. Se on mielestäni aika iso kulttuuriero. Kun tänne tulee ensimmäisen kerran, ihmiset voivat vaikuttaa epäkohteliailta, vaikka todellisuudessa täällä ollaan vain yksityisempiä, Christian arvioi.