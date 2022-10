Ostatko tällaisia irtokarkkeja? Suomalaisten karkkipusseissa näkyy nyt mielenkiintoinen ilmiö

Candyking, Candytown sekä Urjalan makeistukku paljastivat MTV Uutisille kesäkuussa viime vuoden myydyimmät irtokarkkinsa ja kertoivat, paljonko suomalaiset irtokarkkeja ostavat ja miten valikoima on viime vuosina muuttunut.

Mielenkiintoinen ilmiö: Pussien koko pienentynyt, sisältö muuttunut laadukkaammaksi

Nyt makeisvalmistaja Cloetta on selvittänyt lisää mielenkiintoisia faktoja suomalaisten irtokarkkikulutuksesta. Jos suomalainen irtokarkinsyöjä on aikaisemmin juossut hintakampanjoiden perässä, osoittaa tuore tutkimus, että nykyään kulutusta ohjaa ennemmin laatu kuin hinta. Myös karkkipussin koko on pienentynyt aiemmasta, Cloetta kertoo tiedotteessaan. Cloettan tutkimus toteutettiin online-kyselynä ja siihen vastasi 500 15–54-vuotiasta suomalaista.