Reality-sarjasta tuttu Annabella Daily paljastaa, miten vaikeaa ikonisessa kaupungissa oli elää: "New York yrittää tehdä kaikkensa, että saa sinut sieltä ulos"

Annabella Dailysta (ent. Åsvik), 45, tuntuu, että hän on elänyt jo monta elämää reality-sarjan Suomi-tytöt New Yorkissa ja nykyhetken välissä. Sarja esitettiin Livillä vuonna 2012, ja Annabella oli yksi neljästä päähenkilöstä Alexandra Alexiksen, Rantabaari-sarjasta tutun Sara Gradyn (ent. Nurmi) ja Minna Ajon lisäksi.

Kun sarjaa alettiin kuvata, niin Annabella oli asunut Yhdysvalloissa jo 10 vuotta. New Yorkiin hän päätyi alun perin töiden perässä.

Kurkkaa alla olevalta videolta, miltä Suomi-tytöt New Yorkissa -sarja näytti!

3:18

– Tein toimittajan ja tuottajan töitä freelancerina. Muutin kuvausten alussa pienen pienestä asunnosta vähän isompaan New Yorkissa. Pidin silloin eettistä muotiblogia, ja eettisyyteeni ja vegaanisuuteni tulivat paljon esiin. Olin sen ikäinen, että halusin elämänkumppanin, mutta deittailu New Yorkissa oli shokki. Tajusin, etten voi jättää sitä oman onnensa nojaan. Tein päätöksen itseni kanssa, että olen kihloissa vuoden päästä. Tämä oli se elämänvaihe, jossa olin ohjelman kuvausten alkaessa, Annabella kertoi MTV Uutisille.

– Kärjistetysti sanottuna miehillä on New Yorkissa valtavasti valinnanvaraa ja naisten täytyy miettiä, miten ylipäätään tulisi huomatuksi. Täytyi miettiä, miten tapaa sellaisen ihmisen, joka edes haluaa parisuhteen. New Yorkiin tullaan usein rakentamaan isoa elämää ja uraa, eikä parisuhde ole se ykkösasia, Annabella jatkoi.

Annabella deittaili tuohon aikaan New Yorkissa valtavasti: hän kävi arvionsa mukaan lähes sadoilla treffeillä. New Yorkissa deittailu oli siinäkin mielessä erikoista, että vaikka jonkun kanssa tuntui synkkaavan, niin se ei millään tasolla tarkoittanut, etteikö tämä tapaillut montaa muutakin ihmistä samaan aikaan.

– Olette voineet tapailla jo kaksi kuukautta, ja edelleen hän tapailee viittä muuta. Matka tapailusta parisuhteeseen on pitkä. Ei riitä, että tapaa kivan ihmisen, jonka kanssa synkkaa, vaan täytyy todella miettiä, mitä elämältään haluaa. Se, kenen kanssa menet naimisiin, merkitsee ihan hirveästi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

New York näyttää ikoniselta ja ihanalta paikalta, mutta uhrauksitta upea elämä ei siellä tule. Annabella teki unelmiensa työtä Fashion Week Daily -medialle, raportoi muotiviikoilta ja haastatteli muotisuunnittelijoita, mutta palkka oli todella huono.

Voitko tehdä unelmatöitäsi, joista maksetaan huonosti vai uhraatko ne ja etsit parempipalkkaisempaa työtä? Jostain on Annabellan mukaan pakko päästää irti, jotta Isossa Omenassa pystyy elämään.

– New York yrittää tehdä kaikkensa, että saa sinut sieltä ulos. Se on yksi maailman kalleimpia kaupunkeja. Nuorena pystyy elämään kädestä suuhun jonkin aikaa. Sitten tulee vastaan se, että elämää on todella vaikeaa rakentaa. Muistan kerran, kun asuin vanhassa talossa, niin katto tippui päälleni. Silloin mietin, että on pakko etsiä parempi asunto. Mutta sitten täytyi miettiä, miten kalliimman vuokran saisi maksettua.

”Kaikissa aiemmissa traagisissa suhteissani oli yksi yhteinen tekijä: minä”

Annabella tapasi nykyisen aviomiehensä ja kolmen poikansa isän Jim Dailyn sarjan kuvausten aikaan, ja heidän treffinsä näytetään sarjassa. Hän käytti tuolloin apunaan rakkausvalmentajaa, eikä tiedä, olisiko saanut nykyistä perhettään ilman häntä.

– Tajusin, että kaikissa aiemmissa traagisissa tapailu- ja seurustelusuhteissani oli yksi yhteinen tekijä: minä. Päätin, että minun ei voi luottaa tekevän hyviä päätöksiä itselleni, koska siihen asti olin tehnyt aika huonoja päätöksiä. Valitsin juuri sen ihmisen, joka ei halua parisuhdetta, eikä ole mitenkään aviomiesmateriaalia. Päätin, että tarvitsen apua tehdäkseni erilaisia päätöksiä.

Annabella otti äitinsä vinkistä yhteyttä kirjailijaan, joka auttoi häntä deittailussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se oli upea kokemus. Kerran kuussa hän teki minulle hypnoosiäänitteen, jota kuuntelin päivittäin. Se alkoi ohjata omia ajatuksiani eri tavalla. Joka toinen viikko pidimme session rakkauselämäni tilanteesta, ja siitä, minkälaisia päätöksiä minun kannattaisi tehdä.

Jim oli Annabellan naapuri, ja he tapasivat Annabellan mielestä sen takia, että hän tervehti Jimiä iloisesti, koska ajatteli, ettei Jim muuten ottaisi häneen kontaktia. Niin he tutustuivat ja ystävystyivät.

Katso alla olevalta videolta, mistä Annabella Dailyn tunnoton olo johtui. Hän kertoo loppuun palamisestaan ja oudoista oireistaan.

5:27 Annabella Daily oppi kantapään kautta, että omasta jaksamisestaan on pidettävä parempaa huolta.

Annabella keksi silti koko ajan syitä, miksi suhde ei voisi toimia: Jim on nuorempi ja hän ei kuitenkaan halua samoja asioita. Valmentaja kuitenkin kannusti Annabellaa vain nauttimaan Jimin deittailusta ja siitä, että häntä kohdellaan niin hyvin.

– Hän sanoi, että nyt vain kuukauden tai kaksi olet siinä, nautit ja mietit, miltä se tuntuu, kun draamaa ei ole ja joku kohtelee sinua kunnioituksella. Siinä oli aika vaikeaa pysyä, mutta kun pysyin, niin yhtäkkiä aukeni ihmissuhde, jota en olisi aiemmin voinut edes kuvitella. Ei se parisuhde silti kolmen lapsen kanssa ole helppoa ollenkaan. Mutta rakkausvalmentaja oli yksi elämäni parhaista päätöksistä.

Muutaman kuukauden matka Suomeen oli kuin henkinen herääminen

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Annabella haaveilee Suomeen muutosta ja muuttaisi heti, jos Jim suostuisi vaihtamaan maisemaa. Tällä hetkellä he asuvat Westportissa, Connecticutissa, josta on matkaa New Yorkiin vajaat 50 kilometriä.

Perhe vietti äskettäin Suomessa reilut neljä kuukautta.

– Laitoin lapset suomalaiseen päiväkotiin ja kouluun. Tuon reissun aikana löysin Suomen. Se oli henkinen herääminen, ja oli niin uskomatonta nähdä ja elää sitä elämää, mitä suomalaiset äidit elävät. Inspiroiduin kaikista ihmisistä valtavasti: päiväkodin tädeistä, opettajista ja rehtorista. Se oli unelmien kokemus. Jos olisin saanut Jimin suostumaan, niin olisimme jääneet Suomeen, varsinkin nyt, kun lapset ovat vielä pieniä. Yhdysvalloissa ei ole äitiyslomia tai muutakaan tukea. Suomi on yksi maailman parhaista maista, ja ehkä se paraskin jollain tavalla. Me emme vain glorifioi sitä, vaikka hyvin voisi.

Annabella alkoi kuitenkin miettiä, miten voisi tuoda arkeensa, työhönsä ja äitiyteensä enemmän pohjoismaista kulttuuria. Hän puhuu aiheesta nykyisin paljon sosiaalisessa mediassa, mikä kiinnostaa amerikkalaisia valtavasti.

– Kun toimii täällä suomalaisesti, niin se näyttäytyy Yhdysvalloissa aika radikaalina. Ihmiset ihmettelevät, ja mieheni kanssa tulee riitoja, kun laitan 10- ja 8-vuotiaat lapset kävelemään kouluun, joka on ihan lähellä. Kukaan muu ei tee niin, vaikka matkalla ei ole yhtään tienylistystä, ja reitti menee naapurimme takapihan läpi.

Sateella lapset viedään Yhdysvalloissa aina autolla kouluun. Annabella on tästä kuitenkin eri mieltä.

– Sanoin Jimille, että emme voi mennä siihen, että lapsemme eivät uskalla mennä sateella ulos. Heillä on kunnon Reiman sadevaatteet ja kumisaappaat, joten he pystyvät hyvin kävelemään neljä minuuttia kouluun. Mutta kyllähän kaikki naapurit tarjoavat kyytiä. Ja Jimin kaverit ihmettelevät, kun lähetän lapset kävelemään ”myrskyyn”. Sade uutisoidaan täällä usein myrskynä, Annabella nauroi.