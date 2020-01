"Metsänpeikko" on jo yli vuoden ajan tunkeutunut ihmisten koteihin syömään ja nukkumaan Littoisilla – paikalliset huolissaan: "Teinipoikamme löysivät eteisestä vieraan naisen"

0:22



Video: Aiemmin tänä vuonna kerroimme hieman erilaisesta vierailijasta Littoisilla – Rohkea kettu tallusteli omakotitalon terassilla: "Se tuli terassille ilman mitään huolta".

Kaarinalainen Jenni Lundén oli keskiviikkoiltana miehensä kanssa lenkittämässä koiraansa, kun hän sai järkyttävän puhelun.



– Teinipoikamme soittivat, että löysivät eteisestä vieraan naisen, Lundén kuvailee.

Heidän 16-vuotiaat kaksoispoikansa olivat oleskelleet kodin yläkerroksessa, ja alakerran ulko-ovi oli jäänyt lukitsematta vanhempien lähtiessä. Toinen heistä oli huomannut naisen eteisessä tulleessaan portaita alas.

Pojat olivat alkaneet hätyyttää pelästyneeltä vaikuttanutta naista, joka olikin luikahtanut nopeasti ulos talosta. He juoksivat hänen peräänsä, mutta nainen ehti kadota.

– Kävi ilmi, että kyseessä on taas "Metsänpeikko". Hävisi tuonne pimeään metsään, Lundén kuvailee.



Nainen käy asunnoissa syömässä, suihkussa ja nukkumassa

Lounais-Suomen poliisin rikosylikonstaapeli Lasse Höystille asia on tuttu. Havaintoja on yli vuoden takaa.



– Tämä on tällainen nuorehko nainen, joka jostain syystä pyrkii asuintoihin sisälle. Joskus hän syö siellä eväitä, joskus käy suihkussa tai nukkumassa, Höysti sanoo.

Höystin mukaan nainen on pääasiallisesti tullut sisään avoimista ovista, mutta myös murtautunut joihinkin lukittuihin tiloihin, jotka ovat olleet tyhjillään.

Häneen mukaansa nainen hakeutuu yleensä tyhjiin huoneistoihin, eikä hän lähtökohtaisesti ole vaarallinen.



Heitti asukasta kukkaruukulla

"Metsänpeikon" käytös on kuitenkin ollut arvaamatonta yhteentörmäyksissä asukkaiden kanssa.



Eräällä tunkeutumiskerralla asukas oli pyytänyt naista poistumaan, josta tämä oli kiihtynyt ja heittänyt kukkaruukun asukasta kohti. Ruukku ei kuitenkaan osunut, eikä asukas loukkaantunut.



Naista epäillään ainakin kotirauhan rikkomisesta, vahingonteosta, varkaudesta ja lievän pahoinpitelyn yrityksestä, Höysti kertoo. Pahoinpitelyepäily liittyy välikohtaukseen kukkaruukun kanssa.



Aikaisempiakin rikosepäilyjä on ollut, mutta tällä hetkellä poliisin tutkinnassa on kolme tapausta, joista uusin on uuden vuoden yöltä.

"Selkeästi hän apua tarvitsisi"

Jenni Lundénin mukaan pojat olivat tilanteesta aluksi ymmärrettävästi pelästyneitä, mutta osasivat toimia reippaasti.



– Onhan se ikävää, kun tunkeudutaan toisen kotiin. Mutta pojat ovat onneksi aika reippaita nuoren miehen alkuja, joten he osasivat toimia oikein, Lundén sanoo.

Tapausta on käsitelty teinien kanssa, eikä vahinkoa sattunut. Omaan kotiin tunkeutuminen ei silti tunnu hyvältä. Perheen kuopus on vasta 8-vuotias, eikä häntä ole haluttu huolestuttaa.



– Kyllähän se luo sellaista turvattomuuden tunnetta. Ja vähän sääliä tätä ihmistä kohtaan, koska selkeästi hän apua tarvitsisi, Lundén kuvailee.



Lundénit soittivat tapauksesta poliisille, ja kodin hälytysjärjestelmää pidetään nyt tarkemmin päällä.

Poliisi: Havainnot hätäkeskukseen

Eräällä viimeaikaisella tunkeutumisreissulla nainen oli paetessaan jättänyt jälkeensä tavaroita, joiden seasta löytyi asukkaan mukaan myös huumeruisku.

Paikallisten keskuudessa epäilyjä huumeidenkäytöstä on runsaasti, mutta Höysti ei halua kommentoida yksityishenkilöiden motiiveja tai päihteidenkäyttöä.

Poliisi on tietoinen naisen henkilöllisyydestä, mutta ei ole vielä tavoittanut häntä. Höysti kehottaa ihmisiä soittamaan hätäkeskukseen naisen nähdessään.



– Poliisi on kyllä kiinnostunut hänestä tällä hetkellä, ja sen vuoksi toivomme, että he mielellään soittaisivat hätäkeskukseen, jotta saataisiin partiot kohdistettua, Höysti sanoo.

– Muutoin etsiminen on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta.

Suomessa on myös yleinen kiinniotto-oikeus. Lain mukaan jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn henkilön tietyin ehdoin.



Esimerkiksi lievästä vahingonteosta tai näpistyksestä saa käyttää kiinniotto-oikeutta.



Poliisin mukaan tätä vaihtoehtoa tulee kuitenkin harkita huolellisesti. Ennenkin on jouduttu puimaan jälkikäteen sitä, käytettiinkö tilanteessa liikaa voimaa. Itseään ei myöskään tule varaantaa.

Paikallisryhmässä lukuisia ilmoituksia naisen liikkeistä

Aihe puhuttaa myös sosiaalisessa mediassa. Littoinen City -Facebook-ryhmän ylläpitäjän Tomi Auremaan mukaan "Metsänpeikko" saattaa hyvinkin olla ryhmän yleisin puheenaihe.



Littoisen taajama-alue kuuluu osin Kaarinan ja osin Liedon kuntaan. Ryhmässä on yli 4400 jäsentä, jotka ovat suurimmaksi osaksi paikallisia asukkaita.



Näköhavaintoja on lukuisia, ja useat alueen asukkaat ovat kertoneet löytäneensä "Metsänpeikon" kodistaan tai pihamailtaan. Myös paikallinen Kaarina-lehti kirjoitti asiasta viime syyskuussa.



Ryhmäläisten kuvailut noudattavat samaa kaavaa; nuori, tummahiuksinen nainen on ilmestynyt heidän kotiinsa, ja livahtanut nopeasti karkuun jäätyään kiinni. Joskus nainen on käynyt läpi ruokakaapit, joskus hän löytynyt suihkusta.



– Muistelen, että kyllä se varmaan puolisentoistavuotta on ollut pinnalla, Auremaa kertoo.



Nimitys on peräisin naiselta itseltään, kun paikalliset ovat yrittäneet kysellä hänen nimeään. Heille hän on vastannut olevansa "Metsäpeikko".

Lynkkauspuheet kielletty

Auremaan mukaan viime aikoina ilmoitusten tahti ryhmässä on selkeästi kiihtynyt. Hän ei osaa sanoa, johtuuko se ihmisten somekäyttäytymisen muutoksesta, mutta keskusteluun on jouduttu puuttumaan ja ihmisiä on muistutettu asiallisesta käytöksestä.



Ryhmässä ei sallita väkivallalla uhkailua tai muita "lynkkauspuheita", vaikka ihmisten huoli onkin Auremaan mielestä ymmärrettävää.



– Ymmärrän täysin, kun tullaan niin henkilökohtaiselle alueelle kuin ihmisten kotiin, Auremaa sanoo.



– En sano sitäkään, että jos hän meille pelmahtaisi, etteikö siinä ärtymys nousisi.



Ryhmässä on myös aikanaan julkaistu naisen oletettu nimi ja valokuvia. Ne ovat kuitenkin tiukasti kiellettyjä, sillä naisen yksityisyyttä halutaan kunnioittaa.



Asukkaiden kärsivällisyys alkaa loppua



Välillä tunteet kuohuvat yli laidan, mutta yleensä huomauttaminen riittää. Ihmiset ymmärtävät kyllä säännöt, Auremaa sanoo ja kiittelee ryhmäläisiä pääosin asiallisena pysyneestä keskustelusta.



Keskustelun perusteella paikallisten päällimmäinen tunne on ärtymys.



– Ärtymys siitä, miten tilanne on mahdollista: hän on ihminen, joka on ilmiselvästi avun tarpeessa. Moni ihmettelee, miksi viranomaiset eivät pysty tekemään asialle mitään? Auremaa kuvailee.



Osa ihmisistä on selkeästi huolissaan naisen hyvinvoinnista, ja kertoo ymmärtävänsä kyseessä olevan mahdollisesti sairas henkilö.



– Sitten on tämä toinen äärilaita, joka ilmoittaa, että toivon mukaan osaa pysyä pois heidän tontiltaan. Ja kaikkea siltä väliltä, Auremaa kuvailee.



Ihmistä on vaikea auttaa, jos hän ei halua apua

Viranomaisten kädet ovat tällaisissa tilanteissa aika rajalliset. Kuka tahansa viranomainen tai yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta, jos epäilee toisen tarvitsevan lisätukea.



– Mutta se edellyttää yhteystyötä kyseisen henkilön kanssa. Mitään pakkokeinojahan sosiaalitoimella ei ole, jos kyse on aikuisesta ihmisestä, kertoo Kaarinan kaupungin työllisyyspalvelujohtaja Jani Välimäki.



Välimäki sijaistaa kaupungin johtavaa sosiaalityöntekijää hänen lomansa aikana, eikä tunne henkilökohtaisesti tapausta. Hän kertoo kuitenkin yleisesti sosiaalitoimen keinojen olevan vähissä, jos ihminen ei itse halua apua.



Ihminen voidaan määrätä sairaalahoitoon vastoin hänen omaa tahtoaan, mutta silloin päätöksen tekee lääkäri, ei sosiaalityöntekijä.



Paikalliset: Kuinka kauan tilanne voi jatkua?

Rikosylikonstaapeli Höysti kehottaa alueen asukkaita varovaisuuteen.



– Ovet lukkoon, se on yksi. Ei kannata pitää niitä auki. Ja toinen asia on myös tietysti ilmoittaa hätäkeskukseen havainnoista, niin poliisi pystyy siihen puuttumaankin, Höysti ohjeistaa.

Monella paikallisella kärsivällisyys alkaa loppua, varsinkin kun tunkeutumisten tahti tuntuu kiihtyneen. Paikalliset tietävät tunkeutujan käyttäytyneen toisinaan arvaamattomasti, ja koteihin tunkeutumista kuvaillaan röyhkeäksi.



Paikallisryhmän ylläpitäjä Auremaan käsityksen mukaan tähän mennessä on selvitty pelkillä säikähdyksillä. Hän kuitenkin pohtii monen muun paikallisen tavoin, miten kauan tilanne voi jatkua.