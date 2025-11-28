Sijoitusmarkkinoiden ja erityisesti osakkeiden hyvä vire kasvatti suomalaisten työeläkevaroja heinä-syyskuussa yhteensä seitsemällä miljardilla eurolla, käy ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoista.
Kaikkiaan suomalaisten työeläkkeiden rahoitukseen käytettäviä eläkevaroja oli syyskuun lopussa 279 miljardia euroa.
Telan pääekonomistin Mikko Mäkisen mukaan sijoitusmarkkinat ovat kehittyneet tänä vuonna yllättävän vahvasti, vaikka kuluvaa vuotta ovat leimanneet geo- ja kauppapoliittiset jännitteet.