Espanjassa asuva Liisa kaasutettiin tainnoksiin kotonaan – voro vei korut ja laukut

Yli kymmenen vuotta Marbellassa asunut Liisa Kuoksa-Jalonen kaasutettiin kotonaan parisen vuotta sitten. Sen seurauksena häneltä lähti taju. Tunnin päästä Liisan herätti poliisi, joka kertoi, että hänet on ryöstetty.

Kun Aurinkorannikolta haluaa ostaa luksushuvilan, yhtenä isona osana täytyy huomioida turvallisuus. Siellä, missä on rahaa, on myös rikollisuutta.

Vuoden päivät Marbellassa työskennellyt kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay on törmännyt etenkin asiakkaidensa kautta erilaisiin turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin.

– Asiakkaitani on ryöstetty niin, että he eivät ole olleet paikalla ja heidän villansa on tyhjennetty. Yksi tuttuni on kaasutettu, ja on ollut myös sellainen tapaus, jossa erotettu työntekijä on hakkeroinut Wi-Fin, sammuttanut hälyttimet ja tullut taloon varastamaan tavaroita, Ramsay kertoo.

Kaasuttaminen tarkoittaa, että ilmastointikanaviin laitetaan kaasua, minkä seurauksena asukkailta lähtee taju. Kaasuna käytetään tyypillisesti unikaasua eli erilaisia lyhyt- ja pitkävaikutteisia nukutusaineita.

Sen jälkeen varkaat vievät kaiken arvokkaan ja helposti myytävän tavaran.

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay on törmännyt kaasutuksiin asiakkaidensa kautta.

Uintireissun jälkeen tajunta alkoi heiketä

Parisen vuotta sitten Liisa Kuoksa-Jalonen, 58, kaasutettiin Marbellassa. Hän on asunut Espanjan Aurinkorannikolla yli 10 vuotta.

Liisa oli yksin kotonaan villassa, missä on turvahälytysjärjestelmä. Hän jutteli miehensä kanssa puhelimessa vielä kymmenen aikaan illalla ja sanoi menevänsä uimaan pihan altaaseen.

Tuohon aikaan Liisalla ja hänen miehellään ei ollut pihavaloja, joten ulkotilat olivat pimeänä.

– Mutta talo oli valaistu. Uin ulkoaltaassa kymmenisen minuuttia ja menin takaisin sisälle. Laitoin olohuoneen oven kiinni ja yhtäkkiä tajusin, että nyt lähtee taju. Mietin, että mitä ihmettä tapahtuu, Liisa muistelee.

Hän suuntasi äkkiä makuuhuoneeseen ja laittoi oven lukkoon, sillä hän aavisti, että jotakin erikoista on nyt meneillään.

– En jaksanut edes hampaita pestä, ja mietin edelleen, että mikä ihme tässä nyt on. Menin sänkyyn ja heräsin vajaan tunnin päästä siihen, kun poliisi seisoo sänkyni vieressä. Kysyin, mitä hän tekee kotonani. Poliisi tokaisi, että "rouva, teidät on ryöstetty".

Poliisi kertoi, että hänet on kaasutettu. Todennäköisesti kaasutuksen valmistelu tapahtui sillä aikaa, kun Liisa oli uimassa pimeässä. Talon rullaverhot olivat alhaalla, joten vorot ovat todennäköisesti avanneet talon sisältä yhden ikkunan, mitä Liisa ei ole uidessaan huomannut.

– He ovat tulleet ikkunasta sisään ja kaasu on vapautettu todennäköisesti sisällä, koska tajuni alkoi lähteä niin nopeasti, Liisa pohtii.

Liisa ehti laittaa hälytykset päälle ennen kuin taju lähti, joten voroilla ei ollut kauaa aikaa olla talossa sisällä. He olivat kuitenkin murtaneet makuuhuoneen oven auki.

Poliisi sanoi Liisalle tämän herättyä, ettei tämä käyttäydy normaalisti.

– Olin niin rauhallinen. Minulla oli myös huono olo ja pääkipua.

Murtovarkaat pakenivat golfkentän kautta, joka sijaitsee Liisan ja hänen miehensä talon vieressä.

Liisan kotiin murtautunut henkilö pakeni läheisen golfkentän kautta. Kuvassa oleva golfkenttä ei ole kyseinen kenttä.

Varastetusta vihkisormuksesta olisi voinut jopa maksaa

Varkaita ei saatu koskaan kiinni, vaikka paikalliset poliisit tutkivat tapausta. Heti tapauksen jälkeen poliisihelikopteri pörräsi lähistöllä parisen tuntia etsien murtovarkaita.

Liisa seurasi tapahtuneen jälkeen erilaisia sivustoja, jos varastetut tavarat olisivat ilmestyneet myyntiin. Liisalta vietiin lähinnä koruja ja laukkuja.

– Jopa Kalevala-korut kelpasivat. Käsilaukkuja viestiin kahdeksan kappaletta ja vihkisormus.

Liisan mukaan Marbella on jaettu alueisiin, joita tietyt mafiat hoitavat. Hän otti varkauden jälkeen yhteyttä "erikoismieheen", jos tämä tietäisi tapahtuneesta jotakin. Niin kutsutut erikoismiehet ovat henkilöitä, jotka eivät tee itse rikoksia, mutta tuntevat rikollisia.

– Kerroin tälle erikoismiehelle, etten mitään muuta halua takaisin, kun vihkisormukseni. Varkaat saisivat pitää loput. Olin valmis jopa maksamaan sormuksesta. Lopulta en saanut mitään takaisin.

Vakuutustarkastaja kävi kuvaamassa kaikki paikat tapahtuneen jälkeen. Sen jälkeen Liisalle tuli olo, että hän haluaa myydä koko talon.

– Meni vähän maku koko talosta, mutta tarkastaja sanoi, ettei kannata myydä. Hän kertoi tehneensä työtään 15 vuotta, eikä ole koskaan käynyt samassa kohteessa kahdesti, Liisa kertoo.

Pelkotilat pitkäksi aikaa

Tapahtuneen jälkeen Liisa ei halunnut olla enää kotona yksin. Hän yritti olla talossa vielä kaksi yötä, muttei saanut nukuttua. Niinpä hän lähti pariskunnan toiseen kotiin muualle Eurooppaan.

Liisalle jäi pelkotiloja pitkäksi aikaa.

– On todella pelottavaa, että joku tulee makuuhuoneeseesi. Siinä tullaan niin iholle. Lähdin parin päivän päästä tapahtuneesta pois kotoa, kun en yksinkertaisesti pystynyt nukkumaan, Liisa kertoo.

Tapahtuneen jälkeen Liisa oli todella pelokas ollessaan kotona.

Murron jälkeen Liisa säpsähteli vuoden päivät jos jonkinmoista rasahdusta ja kävi tarkistamassa ikkunasta, liikkuuko puutarhassa joku.

Hän ei tänäkään päivänä oikein halua olla yksin kotona.

Todennäköisesti varkaita oli vain yksi, sillä pihalta löytyi siihen viittaavat jäljet. Liisa luulee, että se, ettei hän nähnyt murtovarkaan kasvoja, pelasti hänet. Muuten tapaus olisi voinut tulla uniin saakka.

Hyvät turvatoimet vaikeuttavat kaasuttamista

Kaasuttaminen ei ole kiinteistönvälittäjänä toimivan Ramsayn mukaan tänä päivänä kovin yleistä, mutta saattaa osua kohdalle, jos turvatoimet eivät ole tarpeeksi hyvät.

Kallista asumustaan ja omaisuuttaan voi Ramsayn mukaan suojata hyvällä hälytysjärjestelmällä, ympärivuorokautisilla vartijoilla, aidoilla, koirilla ja kameroilla sekä talon sisä- että ulkopuolella.

– Turvallisuusuhkiin varaudutaan niin, että huvila ostetaan alueelta, missä on tavallista paremmat turvatoimet. Ei riitä, että asut aidatulla alueella, vaan usein halutaan, että siellä on myös vartija. Toki varaudut hyvillä hälytysjärjestelmillä, ja on olemassa jopa älyaitoja, joihin pystyy laittamaan tunnistimia ja kameroita, Ramsay selventää.

Murtovarkauden myötä Liisa ja hänen miehensä laajensivat kotinsa turvajärjestelmää puutarhaan, jotta se alkaisi hälyttää jo aiemmin. Lisäksi alueen portinvartijan työvuoroa pidennettiin.

– Aiemmin alueemme portinvartija tuli kello 23. Varkaat olivat tulleet meille sisälle 22.50. Tänä päivänä portinvartija on paikalla kellon ympäri, sillä tuohon aikaan niin monessa alueen talossa käytiin. Marbellan pormestari asuu samalla kadulla, ja myös hänen luonaan käytiin, Liisa kertoo.

Ihmiset säilyvät murroissa usein vahingoittumattomina

Tapahtuneesta on nyt kaksi vuotta, eikä Liisa ole kuullut, että lähialueen taloissa olisi käyty varkaissa. Ihmisille ei vastaavissa murtotapauksissa tehdä useinkaan mitään. Varkaat vievät vain tavarat, jotka saavat muutettua helposti rahaksi.

Liisa muistelee, että viime syksynä Marbellan itäpuolella saatiin kiinni eräs murtoryhmä. Joukko koostui tavallisista perheenisistä.

– He lähtivät illalla kymmenen maissa "käymään jossakin", vaihtoivat pusikossa vaatteet, kävivät muutamassa talossa, vaihtoivat pusikossa jälleen vaatteet ja jättivät varastetut tavarat sinne. He kävelivät normaalisti kadulla, kun poliisit tutkivat taloja. Poliisit löysivät myöhemmin pusikosta vaatteet ja vohkitut tavarat.

Liisan moni tuttu on kaasutettu, mutta tätä nykyä sitä tapahtuu vähemmän. Ennen se oli yleisempää.

– Vaikka sinulla oli koira, niin tälle saatettiin antaa ensin myrkkymakupala, minkä jälkeen kaasu laitettiin taloon ilmastointikanavien kautta.

Tainnuttavia kaasuja on erilaisia. Kun Liisa kaasutettiin, poliisi kehotti häntä käymään laboratoriotesteissä. Jos varkaat saataisiin joskus kiinni, heidät voitaisiin yhdistää Liisan tapaukseen tietyn kaasun avulla.

Liisa ei kuitenkaan koskaan mennyt testeihin, koska ei kokenut siitä olevan mitään hyötyä. Lisäksi hän olisi joutunut maksamaan testauksen itse yksityisessä laboratoriossa.

Kunnollisella hälytysjärjestelmällä pärjää Liisan mukaan pitkälle.

– Ei sellaisiin kohteisiin tänä päivänä välttämättä edes yritetä mennä. Uskon, että minua seurattiin ennen murtoa. Kun tulen mutkan takaa autolla kotiin ja odotan, että portti aukeaa, niin yleensä katson aina takapeiliin. Muistan, että joskus joku tuli perässäni, käänsi auton ja lähti pois, Liisa pohtii.

