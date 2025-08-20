Raju väite jauhelihapulasta: "Kauppa mieluummin myy ei-oota"

Jauhelihapula puhuttaa. Voitaisiinko saatavuutta parantaa korottamalla hintoja?

Valtiontalouden tarkastusviraston asiantuntijat pohtivat heinäkuisessa blogikirjoituksessaan Suomea riivaavan jauhelihapulan syitä ja seurauksia.

Johtavan tuloksellisuustarkastaja Nina von Hertzen-Oosin ja tuloksellisuustarkastusneuvos Visa Paajasen mukaan julkisuudessa on keskusteltu paljon muun muassa siitä, että maatilojen väheneminen olisi syynä jauhelihan riittämättömyyteen.

– Maatilojen määrän väheneminen ei ole syy jauhelihapulalle. Jos se aiheuttaisi pulaa, maito olisi loppunut jo aikaa sitten Suomesta, blogikirjoituksessa todetaan.

Asiantuntijat osoittavat syyttävän sormen sen sijaan markkinoiden huonoon toimintaan. Heidän mukaansa jauhelihan hinnalla voitaisiin helposti säätää kulutusta.

– Pulaa ei olisi, jos kauppa hinnoittelisi jauhelihan kysynnän mukaan. Nyt kauppa mieluummin myy "ei-oota" tai rajoittaa asiakkaiden ostomääriä kuin nostaa hintaa.

Pitäisikö jauhelihan olla yhtä kallista kuin kahvin?

Paajanen ja von Hertzen-Oosi kuvaavat tilannetta merkilliseksi: jostain syystä kauppa haluaa pitää hinnan alhaalla ja hyllyt tyhjinä. Asiantuntijat ihmettelevät, miksi jauhelihalle ei tehdä samaa kuin kahville.

– Kahvi on kaupalle jauhelihan tapainen sisäänvetotuote. Kahvin hinta on noussut huimasti, ja kulutus on sopeutunut. Jauhelihan kohdalla tapahtuisi sama, jos hinta nousisi.

Hinnan nousu ei kaksikon mukaan myöskään merkitsisi nälänhätää Suomessa, sillä naudanjauhelihalle on paljon korvaavia tuotteita. Lisäksi aterioista voitaisiin vähentää naudanlihan määrää.

HK: Tilanne näkynyt jo hinnoissa

HKFoodsin lihaliiketoiminnan johtaja Mikko Järvisen mukaan naudanlihasta on edelleen niukkuutta ja varastotasot ovat pysyneet alhaisina. Järvisen mukaan tilanne on jo heijastunut hintoihin.

– Niukkuus naudanlihan saatavuudessa on näkynyt sekä hintojen nousuna että vähentyneinä nautapohjaisten tuotteiden tarjouksina.

HK:lla on havaittu, että kysyntää on siirtynyt muihin jauhelihaa vastaaviin helppoihin ja nopeisiin ruoanlaittotuotteisiin, kuten broilerin suikaleisiin. Myös porsaanlihan kulutus on kasvanut.

Järvinen kertoo, että naudoista on yleensä syksyllä enemmän tarjontaa kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pidemmällä aikavälillä naudanlihan kokonaistuotantotilanteeseen ei ole näkyvissä nopeaa korjausta.

– Naudanlihan ja -jauhelihan nousevat hinnat rauhoittavat kysyntää. Tahtotilamme HKFoodsissa on yhdessä asiantuntijoidemme ja sopimustuottajiemme kanssa hakea keinoja ylläpitää tai jopa lisätä naudanlihan tuotantoa Suomessa.

S-ryhmä: Saatavuuden odotetaan parantuvan

Jauhelihapula on tyhjentänyt hyllyjä kaupoissa.MTV

S-ryhmän marketkaupan tuoteryhmäjohtaja Heidi Salmi kertoo naudan jauhelihan toimitusmäärien olevan vielä tällä hetkellä osin ennustettua matalammalla tasolla. Tilanne on kuitenkin kohentunut alkukesästä ja sen odotetaan kohentuvan entisestään elokuussa ja alkusyksystä.

– Sekoitejauhelihojen, kuten nauta-sikajauhelihan, saatavuus on jo normalisoitunut. Jos jauheliha pääsee tilapäisesti loppumaan hyllystä, myymälöissämme on aina tarjolla muita vaihtoehtoja, Salmi sanoo.

Myös säällä on vaikutusta jauhelihan menekkiin. Salmi kertoo kylmän kesäkuun kasvattaneen jauhelihan suosiota.

"Teemme tarvittaessa muutoksia hintoihin"

Mutta mitä kauppa vastaa kritiikkiin jauhelihan hinnoittelusta?

– Käymme aktiivista viikoittaista keskustelua kumppaneidemme kanssa ja teemme tarvittaessa muutoksia niin valikoimiin kuin hintoihinkin jauhelihan saatavuustilanne huomioiden.

Salmen mukaan vähittäishintoja muutetaan markkinatilanteiden muuttuessa ja osana valikoimajaksoja. Esimerkiksi lihassa valikoimajaksot vaihtuvat keväisin, kesäisin ja syksyisin.



– Tarvittaessa teemme muutoksia valikoimiimme myös kesken jakson saatavuus- ja kulutuskysyntätilanne huomioiden. Olemme kesän aikana reagoineet joidenkin jauhelihatuotteiden vähittäishintoihin, jolloin osan jauhelihatuotteiden vähittäishintoja on markkinatilanteessa nostettu.

Salmi muistuttaa, että SOK:n neuvottelukumppani on pääsääntöisesti elintarviketeollisuus. Näin ollen kaupalla on hinnanmuodostuksen osalta näkymä vain omiin kuluihinsa sekä siihen ostohintaan, jolla tuotteita valmistajilta ostetaan.

– Elintarviketeollisuus käy omat neuvottelunsa tuottajien kanssa. Tulevaa hintakehitystä emme voi kommentoida määräävän markkina-aseman vuoksi.

7:48 Viiden jälkeen -ohjelmassa selvitettiin jauhelihapulan tilannetta huhtikuun lopussa 2025.