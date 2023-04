Petri rahoitti huumeiden käyttöään yli kymmenen vuotta myymälävarkauksilla – tällaisia ovat addiktien "iltalenkit", joissa pääosassa on juusto

Tehtävä on sama: varastaa kaupoista elintarvikkeita, joilla on kadulla tapahtuvassa jälleenmyynnissä hyvä kate. Näihin tuotteisiin kuuluvat perinteisesti muun muassa lihat, juustot ja alkoholijuomat.

Mistä ostajat?

"Myyjiltä haluan pyytää anteeksi"

MTV Uutiset tapasi Engblomin Helsingin Pukinmäessä, joka on yksi niistä lähiöistä, joissa hän on aikanaan terrorisoinut kauppoja, kuten hän itse luonnehtii.

– Siinähän tulee sellainen mielikuva, että on vähän kuin Robin Hood – vie isoilta ketjuilta ja myy työttömille ja huono-osaisille. Omalla tavallaan sitä kuviota on myös helppo selittää itselleen, kun se ei yksityishenkilöihin suoranaisesti kohdistu.

Kaupat tunnistavat ilmiön osittain

Engblom uskoo, että ruuan hintojen nousu ei ole ainakaan vähentänyt huumeriippuvaisten myymälävarkauksia. Hän toteaa, että ilmiö on läsnä lähes kaikkialla, missä on kauppoja – ja baareja.

– Sinänsä viimeisten vuosien aikana myymälävarkauksien määrä on ollut koko ajan tasaisessa kasvussa, mutta sen lisäksi taloudellisesti tiukkoina aikoina myymälävarkauksien määrä kasvaa voimakkaammin, ja näin on tapahtunut nyt viimeisen vuodenkin aikana, S-ryhmän yritysturvallisuuspäällikkö Janne Ahtoniemi sanoo.

Tavaroita myyty metrossakin

– He ovat näitä kovassa rahapulassa olevia ihmisiä, jotka yrittävät saada rahaa aineisiin. Yleensä heistä näkee, että päihteiden käyttö on lähtenyt lapasesta jo kauan aikaa sitten, hän kuvailee.

Sen lisäksi, että Eklund on todistanut näpistystilanteita, hän on nähnyt, kun varastettuja tuotteita on myöhemmin kaupattu eteenpäin. Myös hänelle itselleen varastettuja tuotteita on yritetty myydä julkisilla paikoilla – useita kertoja.