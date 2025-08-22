Näin peukku näkyy nyt Kallion alakouluissa Helsingissä – "Pihalla enemmän sekaisin olevia"

Alfa-PVP eli peukku on yleistynyt varsinkin huumeidenkäyttäjien ydinalueella Helsingin Alppiharjulla. Keski-Helsingin musiikkiopisto on jo varoittanut vanhempia alueen tilanteesta, mutta lähialueen koulut suhtautuvat ilmiöön toistaiseksi maltillisemmin.

MTV Uutiset kertoi aiemmin perjantaina tiedotteesta, jonka Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori lähetti vanhemmille. Tiedotteessa kerrottiin pahentuneesta peukkutilanteesta ”Piritorilla”, oikealta nimeltään Vaasanpuistikossa Helsingin Alppiharjulla.

Tiedotteessa ohjeistettiin välttämään Vaasanpuistikkoa, joka on monen musiikkiopistolla käyvän lapsen reitillä. Lisäksi tiedotteessa ohjeistettiin, kuinka toimia, jos kohtaa sekavan tai uhkaavan ihmisen.

– On hyvä olla tietoinen asiasta. Ei niinkään, että tarvitsisi pelätä, vaan näin me halusimme lisätä omalta osaltamme turvallisuuden tunnetta meidän pienissä soittajissamme, opiston rehtori Petri Aarnio sanoi Viiden jälkeen -haastattelussa.

Aarnio on kuitenkin vakuuttunut, että liikkuminen alueella on edelleen turvallista.

– Aina kun liikkuu kadulla missä päin kaupunkia tahansa – missä maassa tahansa – ongelmat ovat samantyyppisiä.

Hän kuitenkin näkee, että myös alueen koulujen olisi syytä tiedottaa vanhempia peukkutilanteesta.

"Pihalla enemmän sekaisin olevia henkilöitä"

MTV Uutiset kysyi kolmelta lähialueen koululta, ovatko he tehneet erillistä turvaohjeistusta peukkutilanteen vuoksi.

Aleksis Kiven peruskoulun rehtori Mikko Kytömäki kertoo sähköpostitse, että ongelma on tunnistettu ja asiasta on keskusteltu koulun johtoryhmässä.

– Pihalla on tänä syksynä ollut enemmän sekaisin olevia ihmisiä ja meidän pitää nyt tarkkailla tilannetta, että eivätkö he ole tajunneet koulujen ja esikoulun alkaneen, vai eivätkö vain välitä, Kytömäki sanoo.

– Yleensä koulu tässä varsin vilkkaassakin kaupunginosassa on saanut olla täysin rauhassa.

Kytömäen mukaan mahdolliset huumaantuneet henkilöt ovat uskoneet hyvin, kun heidät on ohjeistettu pois koulun pihalta ja läheisyydestä.

Ennen lukuvuoden alkua oppilaille tiedotettiin yleisellä tasolla, kuinka toimia esimerkiksi nähdessään huumepiikkejä. Toistaiseksi erillistä ohjeistusta tai tiedotusta peukunkäyttäjistä ei ole vanhemmille tehty.

– Olen saanut palautetta ainakin yhdeltä huoltajalta, että huumaantuneet ja agressiivisesti käyttäytyvät aikuiset pelottavat lapsia koulumatkalla. Välitin huolen myös poliisin tietoon.

"Ei ole noussut erityisesti esiin"

Myös Kallion ala-asteen rehtori Juha Saaresaho toteaa, ettei erillistä ohjeistusta vanhemmille ole tehty.

– Alueella yleisesti viime aikoina paljon huolta herättänyt aihe ei ole noussut kouluumme liittyen erityisesti esiin.

Saaresaho sanoo, että olettaa huoltajien käyneen läpi lasten kanssa tarvittaessa tilannetta.

– Vanhemmat eivät ole tuoneet koulun suuntaan esiin huoltaan asiassa. Meillä ei ole tietoa oppilaiden epämiellyttävistä tai uhkaavista kokemuksista.

– Meille rakas eläväinen kaupunginosamme on kaikessa moninaisuudessaan ollut tähän asti turvallinen, niin koen.

Saaresaho kertoo jakavansa huolen peukkutilanteessa muiden kalliolaisten kanssa. Hän uskoo, että yhteisöllisyydellä kaupunginosa pysyy turvallisena jatkossakin.

Åshöjdenin peruskoulun rehtori Satu Wendell kertoo lyhyesti MTV Uutisille, ettei peukku ole herättänyt koulussa huolta tai keskustelua.

– Tiedotamme ja keskustelemme tarpeen mukaan jos huolta esiintyy.