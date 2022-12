Voiko parempaa unta ostaa? Univalmentaja arvioi viisi potentiaalista tuotetta – "Vähän addiktoivia laitteita"

Elämäntapojaan muuttamalla untaan onkin mahdollista parantaa, mutta vetoavuksi kaupataan myös monia erilaisia apuvälineitä. Työterveyshoitaja ja univalmentaja Jonna Punkari Mehiläisestä arvioi, millaista hyötyä niistä on ja kertoo, mitä hän itse ostaisi uniongelmista kärsivälle läheiselle joululahjaksi.

1. Painopeitto

Tutkimusnäyttö painopeiton hyödyistä on kuitenkin melko pientä, Punkari toteaa.

– Se on enemmän kokemuspohjaista tällä hetkellä. Itsekin näen asiakastyössä henkilöitä, jotka kokevat siitä hyötyneensä.

Painopeitto on melko iso investointi kokeilumielessä. Rauhattomuutta kun voi helpottaa myös aineettomasti.

2. Erikoistyynyt

Markkinoilla on erilaisia erikoistyynyjä, joiden luvataan helpottavan nukahtamista stressiä lievittämällä ja nukkumisergonomiaa parantamalla.

Tyynyn ostaminen lahjaksi on myös haastavaa, sillä sopivan tyynyn valintaan vaikuttavat ihmisen koko, ruumiinrakenne sekä tyypillinen nukkumisasento.

3. Kirkasvalolamppu

Pimeään vuodenaikaan kirkasvalolamppu tarjoaa elimistölle keinotekoista valoa tahdistamaan vireyttä säätelevää kehon sisäistä kelloa. Joissain kirkasvalolampuissa on myös auringonlaskua simuloiva himmennysominaisuus, joka voi auttaa laskemaan vireystilaa.

Markkinoilla on myös sarastusvaloja, joiden kirkkaus ei ole samaa luokkaa kirkasvalolamppujen kanssa. Samanlaista piristävää vaikutus sarastusvaloista ei siis saa, mutta vähitellen kirkastuvaan aamuun voi olla miellyttävämpää herätä kuin pimeässä huutavaan herätyskelloon, Punkari toteaa.

4. Unen mittauslaitteet

Erilaisten unta mittaavien laitteiden, kuten älykellojen, -sormusten ja -rannekkeiden sekä unisensorien, käyttö on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti. Punkari näkee unen mittaamisessa sekä hyviä että huonoja puolia.

– Jos on valmiiksi uniongelmainen, voi unen jatkuva seuranta vain lisätä ahdistusta ja suorituspaineita unen ympärille, Punkari sanoo.

5. Melunpeittokuulokkeet ja silmämaskit

Melunpeittokuulokkeet häivyttävät ympäristön äänet, minkä lisäksi monessa mallissa on mahdollisuus kuunnella rauhoittavia ääniä. Punkari luonnehtii laitteita "moderneiksi korvatulpiksi". Kuulokkeiden käyttäminen on kuitenkin mukavampaa kuin korvatulppien. Lisäksi rentouttava äänimaailma voi auttaa lievittämään nukahtamista hankaloittavaa stressiä.

Paras joululahja univaikeuksista kärsiville?

Välittämisen eleenä unta parantava esine on toki kiva lahja, mutta riskinä on, ettei investointi istukaan henkilön tarpeisiin. Unesta ja unettomuuden hoidosta kertova kirja sen sijaan tarjoaa tietoa ongelmien juurisyistä, joiden hoitaminen on oireisiin keskittymistä tärkeämpää.