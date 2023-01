Voiko Israel olla Iraniin tehdyn droneiskun taustalla? Jos, käänne maailmanpolitiikassa on merkittävä – tästä on kyse

Iranissa sijaitsevaan teollisuuskompleksiin iskettiin myöhään lauantai-iltana droneilla, kertovat paikalliset tiedotusvälineet. Iskut onnistuttiin kuitenkin torjumaan pienin vahingoin.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan totesi Twitterissä, että hyökkäys näyttäisi kohdistuneen Venäjän Ukrainassa käyttämien dronejen valmistuslaitoksiin tai Iranin ydinohjelmaan.

Aaltola uskoo, että iskujen taustalla on todennäköisesti Israel.

– Mutta mitään näin laajaa ei tapahtuisi ilman Yhdysvaltojen myötävaikutusta, hän lisää tviitissään.

Onko Aaltolan skenaario todennäköinen?

Vaikka tietoja dronehyökkäyksestä on ollut toistaiseksi varsin vähän, MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä jakaa saman uskomuksen iskun tekijästä Aaltolan kanssa.

– Näyttää siltä, että Israel on todennäköisin toimija tässä kriisissä, hän lausuu.

Haluaako Israel osoittaa olevansa Ukrainan tukena?

Penttilä uskoo, että syynä on maassa tapahtunut pääministerivaihdos ja Israelin halu näyttäytyä lännelle ja etenkin Yhdysvalloille kyvykkäänä ja tarpeellisena kumppanimaana.

– Pääministeri Benjamin Netanjahu on Iranin ykkösvihollinen ja varmasti haluaa rankaista Irania kaikista uhkailuista, joita sieltä koko ajan tulee.

– Ja jos nyt on käynyt niin, että Israel on hyökännyt dronetehtaaseen, silloin Israel osoittaa hyödyllisyytensä Yhdysvalloille ja lännelle siten, että isketään Venäjän tärkeimmän tukijan tärkeimpään sotilaalliseen kohteeseen, Penttilä analysoi.

Venäjä on hankkinut hyökkäyssotansa aikana merkittävän määrän lennokkeja nimenomaan Iranilta – ja siksi Iran on tärkeä tukijamaa Venäjälle, myös vastaisuudessa.

Mikäli todella on niin, että Israel on Iraniin kohdistetun dronehyökkäyksen takana ja haluaa iskuillaan osoittaa tukensa länsimaille, kyseessä on Penttilän mukaan muutos.

– Koska ennen pääministerivaihdosta Israel oli jopa välittäjän roolissa Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa, hän perustelee.

– Israel haluaa nyt osoittaa olevansa Ukrainan puolella Venäjää vastaan, Penttilä analysoi.

Penttilä kuitenkin huomauttaa, että koska tietoja on varsin vähän saatavilla, kyse on toistaiseksi spekulaatiosta. Toistaiseksi on siis aikaista sanoa, onko kyseessä Israelin uudenlainen ulkopoliittinen suuntaus.

– Israel on se, joka pelkää Iranin ydinasetta eniten. Jos mietitään Israelin suurstrategian kannalta, Iran on tärkein vihollinen, Penttilä listaa MTV Uutisten haastattelussa.

Iranin lisäksi apuun tarvitaan Kiina

Viime aikoina länsimaat ovat lisänneet järeämmän aseavun antamista Ukrainaan. Tulevilla panssarivaunutoimituksilla toivotaan Ukrainan pystyvän puolustautumaan paremmin ja vastaavasti valtaamaan Venäjän miehittämät alueet takaisin itselleen.

Dronejen toimitusketjuun vaikuttaminen Iranin ja Venäjän välillä olisi sekin merkittävä apu Ukrainalle.

Penttilä pitääkin mahdollisena, että myös Israel aktivoituu ja tulee kohdistamaan iskuja Iraniin vastaisuudessakin.

– Jopa sellainenkin on mahdollista, että Yhdysvallat ajattelisi, että sen pitää puuttua Iranin dronetoimituksiin Venäjälle. Mutta Iranin suhteen Yhdysvallat on ollut varovainen, sillä halutaan saada ydinasesopimusta aikaiseksi.

Vaikka Iran on tärkeä osa kokonaisuutta Venäjän hyökkäyssodan kannalta, se ei Penttilän mukaan yksin riitä.

– Samaan aikaan Kiina viestittää voimakkaasti, että se haluaa paremmat suhteet Euroopan ja Yhdysvaltain kanssa. Ja tämä on se tie, jolla voidaan paremmin kuristaa Venäjää.

– Eli jos dronetoimitukset saadaan Iranista loppumaan ja samaan aikaan Kiina painostamaan Venäjää kohti jonkinlaista rauhanneuvottelua, silloin ollaan tiellä, jossa jonkinlainen läpimurto voitaisiin saavuttaa – jopa tämän vuoden aikana.

Israelin ja Yhdysvaltojen välit voimistunevat entisestään

Mitä Israelin ja Yhdysvaltojen välisiin kytköksiin tulee, maat ovat olleet koko Israelin historian ajan "voimakkaita liittolaisia".

– On perinteisesti niin, että Yhdysvalloilta kysytään ennen kuin toimitaan sotilaallisesti.

On kuitenkin yksi mutta, Penttilä huomauttaa.

– Joe Biden ja Benjamin Netanjahu eivät ole ystäviä, päinvastoin. Näiden kahden päämiehen suhteissa on ollut pientä hankausta, Penttilä avaa tilannetta.

Jos Israel todella on iskenyt Iranin teollisuuskompleksiin, Penttilän mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin päämiesten kylmähköjen välien takia Israel on voinut toimia yksinkin. Tämäkin on spekulaatiota, Penttilä alleviivaa vähäisiin tietoihin viitaten.