Suomeen tuotu raskaita aseita viime vuosina eniten Israelista – asekaupat jakavat Euroopan maita

Asekaupat Israelin kanssa jakavat Euroopan maita. Israelin asevienti on kuitenkin kasvanut viime vuosina ennätyslukemiin.

Viime vuonna Israelista myytiin aseita liki 15 miljardilla dollarilla. Kysyntää on Euroopan maissa etenkin lähellä Venäjää, kertoo Israelin aseteollisuuden asiantuntija, toimittaja Hagai Amit.

– Syy on sama sille, miksi osa maista haluaa boikotoida Israelin aseteollisuutta, kuin miksi toiset haluavat ostaa täältä niiden toiminta on todistettu taistelussa ja monesti juuri venäläisiä aseita vastaan, Amit kertoo.

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin tilastojen mukaan Euroopassa Israelin suurimmat aseviennin kohteet ovat Saksa, Kypros, Suomi ja Tšekin tasavalta.

Israel on suurin raskaiden aseiden tuoja Suomelle

Suomea sitoo Israeliin nyt etenkin paljon puhuttu Daavidin linko. Israelin valtion omistaman Rafaelin valmistama järjestelmä saadaan Suomessa käyttöön 2020-luvun lopulla. Pääkoulutuspaikaksi tulee Panssariprikaati Parolannummella.

Koko 2000-luvulla Suomeen on toimitettu eniten raskaita aseita Yhdysvalloista. 2020-luvulla suurimmaksi raskaiden aseiden tuojaksi on noussut kuitenkin Israel. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin tilastossa näkyvät vain toimitetut aseet, eikä siksi esimerkiksi Suomen F-35-hankinta näy vielä luvuissa.

Daavidin lingon lisäksi oleellisia Israelista hankittuja puolustustarvikkeita ovat olleet Rafaelin valmistamat Spike-ohjusjärjestelmät. Puolustusministeriön mukaan Suomi on näiden lisäksi ostanut Israelista 2020-luvulla myös raketteja, kenttäradioita ja Leopard-panssarivaunujen ampumatarvikkeita.

Euroopassa asekauppaa vähennetty

Euroopan neuvosto kehotti elokuun alussa jäsenmaitaan pidättymään viemästä Israeliin sellaisia aseita, joita voitaisiin käyttää ihmisoikeusloukkauksiin.

Euroopassa esimerkiksi Saksa on päättänyt rajoittaa asevientiä Israeliin ja Espanja on perunut useita asekauppoja maan kanssa.

EU-maista vain Slovenia on keskeyttänyt kaiken asekaupan Israelin kanssa. Slovenian päätös oli pääasiassa symbolinen, sillä merkittävää asekauppaa sillä ei ole Israelin kanssa ollutkaan. Amitin mukaan vaikutukset eivät ole olleet suuria.

– Ne maat, joissa vaaditaan boikotointia, eivät ole israelilaisten yritysten pääasiakkaita, Amit kertoo.

Israelissa ei ymmärretä boikotointia

Israelissa Gazan sodan vuoksi tapahtuvaa boikotointia ei täysin ymmärretä.

– Toivoisin, että muut maat auttaisivat ratkomaan tätä tilannetta, eivätkä jättäisi Israelia yksin tähän mahdottomaan tilanteeseen. Monet täällä asuvat ihmiset eivät ole samaa mieltä hallituksen toimista, mutta meillä ei ole keinoja vaikuttaa siihen tällä hetkellä, Mai Kesem kertoo.

Tzuriya Daninon mukaan sotaa ei pidä lopettaa muiden maiden painostuksista huolimatta.

– Israelilla on useita tavoitteita, joita ovat ensinnäkin Hamasin tuhoaminen, sodan voittaminen ja panttivankien palauttaminen. Järjestyksestä voidaan keskustella, mutta

mielestäni tämä on oikea järjestys. Mikään näistä ei ole vielä toteutunut, ja siksi sodan ei pitäisi loppua, Danino kertoo.