Rasistisen sinimustan liikkeen jäsenelle tuomio: Poltti Israelin lipun

Oikeuden mukaan video oli vihamielinen ja loukkasi juutalaisten ihmisarvoa.

Rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen (SML) jäsen on tuomittu sakkorangaistukseen juutalaisiin kohdistuneesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Mies on tuonut puolueen sivuilla ja muissa nettijulkaisuissa esille muun muassa taustaansa perussuomalaisissa sekä kiinnostustaan kansallissosialismiin. Sosiaalisen median profiilin mukaan mies on yhä jäsenenä SML:ssä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli asiaa keskiviikkona ja julisti tuomionsa pääkäsittelyn päätteeksi. Oikeus tuomitsi 36-vuotiaan miehen 50 päiväsakon rangaistukseen, josta maksettavaa tulee 1 650 euroa.

"Suvaitsematon ja vihamielinen"

Tuomion mukaan mies kuvasi toisen henkilön kanssa videon, jolla he tallovat Israelin lippua, kaatavat sen päälle nestettä ja sytyttävät sen palamaan. Videon lopuksi antisemitistinen tarra liimataan lyhtypylvääseen, johon on jo ennestään piirretty hakaristi. Miehet esiintyvät videolla naamioituneina.

Ennen lipun polttamista videolla on esitetty väite, jonka mukaan juutalaiset ovat "johtavassa asemassa Euroopan monikansallistumisessa". Videolla soi musiikki, jonka sanoituksissa esitetään tappouhkaus. Oikeuden mukaan miehen on täytynyt ymmärtää, että video on diskriminoiva, uhkaava ja solvaava.

– (Syytetyn) julkaisema video loukkaa näin ollen juutalaisten ihmisarvoa ja se on luonteeltaan suvaitsematon ja vihamielinen. (Syytetyn) menettelyä ei voida pitää hyväksyttävänä sananvapauden käyttämisenä, tuomiossa sanotaan.

Videota levitettiin useilla sosiaalisen median alustoilla. Rikoksen tekoaika ulottuu marraskuusta 2022 viime vuoden toukokuuhun. Videota oli syytteen mukaan katsottu yli 1 500 kertaa.

Kertonut "skinivaiheestaan"

SML:n sivuilla tuomittu kertoo armeijan jälkeen läpikäymästään "skinivaiheesta" ja kiinnostuksestaan kansallissosialismiin eli natsismiin. Hän kirjoittaa, että myöhemmin hänet otettiin hyvin vastaan perussuomalaisissa, missä hän sai luottamustoimia paikallisyhdistyksessä ja toimi nuorten piirin puheenjohtajana. Mies kertoo olleensa "tuuliajolla" erottuaan puolueesta sen jälkeen, kun puoluejohto puuttui etnonationalismin nousuun nuorisojärjestössä ja löytäneensä SML:n vuoden 2021 aikoihin.

Haastehakemuksen mukaan miehen kanssa videon tehnyt mies oli myös sinimustan liikkeen jäsen. Käräjäoikeudesta kerrottaan, että miestä ei kuitenkaan saatu haastettua, joten asia käsiteltiin vain nyt tuomitun 36-vuotiaan miehen osalta.

Pääsi takaisin puoluerekisteriin

Sinimusta liike pääsi toukokuussa jälleen puoluerekisteriin.

Puolue poistettiin rekisteristä viime vuoden huhtikuussa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä. Tuolloin KHO katsoi ennakkopäätöksessään, että puolueen yleisohjelman tavoitteet eivät olleet yhteensopivia ihmis- ja perusoikeuksien kanssa. Lisäksi KHO perusteli rekisteröinnin purkua sillä, että puolueen rekisteröinti perustui alun perin oikeusministeriön erehdyttämiseen.

Puoluelain mukaan puoluerekisteriin voidaan hyväksyä puolue, jonka säännöt ja yleisohjelma turvaavat kansanvaltaisten periaatteiden noudattamisen yhdistyksen päätöksenteossa ja toiminnassa.