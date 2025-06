Miksi Trump iski Iraniin juuri nyt? Professori listaa syyt jänistämisestä vankkureihin: "Sitä Donald Trump kammoaa"

Maailmanpolitiikan professorin Teivo Teivaisen mukaan Iranin ja USA:n tilanne voi edetä vielä lähes mihin suuntaan tahansa. Myös konfliktin hiipuminen on mahdollista.

Yhdysvallat on tehnyt viime yönä ilmaiskuja kolmeen ydinkohteeseen Iranissa.

USA:n mukaan iskujen tavoitteena oli Iranin ydinohjelman tuhoaminen.

Presidentti Donald Trumpin mukaan iskut onnistuivat tavoitteessaan ja olivat menestys.

"Pakka on avoinna"

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen kommentoi tilannetta Seitsemän uutisissa.

Iran vannoo kostoa, jota nyt odotetaan. Miten arvioisit Yhdysvaltojen iskujen seurauksia?

– Suuri kysymys on, onko Iranilla kykyä ja halua iskeä Yhdysvaltojen kohteisiin. Siitä todennäköisesti seuraisi Yhdysvaltojen aika voimakas vastaisku. Se saattaa olla [Iranin] pidäkkeenä, Teivainen kommentoi.

– On mahdollista, että Iranin hallinto koettaa luovia niin, että ei ihan menetettäisi kasvojaan mutta ei myöskään iskettäisi niin kovaa, että tulee kovaa myös takaisin. Toki tilanne voi eskaloitua monella muullakin tavalla. On mahdollista, että konflikti vähitellen hiipuukin. Pakka on aika avoinna.



Iranin naapurimaat sekä Kiina, Venäjä ja muun muassa monet latinalaiset Amerikan maat ovat tuominneet Yhdysvaltojen iskut. Iranin ulkoministeri on menossa tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Mitä tapaamisesta on odotettavissa? Iran on tukenut Venäjää Ukrainassa, haetaanko nyt vastavuoroisesti apua Venäjältä?

– Vaikka Iranilla on jonkin sortin liittolaissuhde sekä Venäjän että Kiinan kanssa, en usko, että näistä kummallakaan on kauheasti motiiveja sekaantua sotilaallisesti tähän asiaan. Venäjällä on tekemistä Ukrainan suunnalla ja joukkoja sidottu sinne, Teivainen sanoo.

– On hyvä muistaa, että Venäjällä on suhteellisen hyvät välit myös Israelin hallitukseen. Israelissa asuu myös venäläistä väestöä ja on vaikea nähdä, että Venäjä lähtisi sinne ihan sotamielessä sekaantumaan.

Vaikka Iran on tukenut Venäjää Ukrainassa, vastavuoroisuutta ei siis ole?

– Kyllä, näin luulen: samanlaista tukea ei tipu.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

2:55 Katso myös uutisjuttu: Yhdysvallat iski voimalla Iraniin – Trump: Sotilaallinen menestys.

Mitkä ovat Iranin mahdollisuudet panna vastaan hyökkäyksille, jos se on yksin?

– Ne ovat aika heikot. Etenkin, jos Yhdysvallat on tukemassa – niin kuin nyt näyttää – vähintäänkin Israelin puolustautumista Iranin mahdollista hyökkäystä vastaan, Iranilla ovat heikot kortit.



Donald Trump puhui vielä pari päivää sitten neuvottelemisesta ja kahden viikon aikaikkunasta, ja hyökkäys tuli monelle yllätyksenä. Mikä oli Trumpin motiivina iskeä juuri nyt?

– Emme tiedä, oliko kahden viikon aikaikkunasta puhuminen hämäystä alun perinkin. Toisaalta alettiin puhua heti siitä, jänistääkö Trump taas kuten tulliasiassa tai joissain Ukrainan kysymyksissä. Halusiko hän näyttää, että tässä asiassa en jänistäkään? Teivainen kysyy.

– Toisaalta Israel oli hankkinut jo ilmaherruuden ja USA:lle voittajavankkurit, jolloin Yhdysvaltojen pommittajat pystyivät iskemään ilman pelkoa siitä, että niitä olisi ammuttu alas ja että sieltä menisi kavereita takaisin kotimaahan sinkkiarkuissa. Sitä Donald Trump kammoaa.