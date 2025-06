Timo R. Stewart epäilee kulissidiiliä: Israel haluaa muuttaa "Lähi-idän todellisuuden"

Yhdysvaltojen ja Israelin yhteistyö voi olla läheisempää kuin julkisuudessa väitetään, asiantuntija arvioi.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu tekee omasta näkökulmastaan ”suurmiehen tekoja”.

Kyse ei ole vain Israelin sisäpolitiikasta, vaan halusta muuttaa ”Lähi-idän todellisuus” Israelille edulliseksi. Tässä Netanjahu jo jossain määrin onnistui iskemällä voimalla Libanonissa Hizbollahia ja Gazassa Hamasia vastaan.

Perjantain vastaisena yönä Israel puolestaan hyökkäsi ennennäkemättömällä voimalla ja laajuudella Irania vastaan.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart, jonka mukaan Netanjahu haluaa tehdä politiikkaa, joka vaikuttaa Israelin eksistentiaalisiin kysymyksiin.

– Hänellä on kunnianhimoinen tavoite ja se on tavoite, johon hän myös uskoo. Israelissa on hallituskriisi ja se siirtyy nyt taka-alalle, mutta pelkästään siitä tässä ei ole kyse, Stewart sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

Netanjahu on jo pitkään pitänyt yllä ajatusta, että Hamas ja Hizbollah ovat vain Teheranin apukäsiä. Iran on Netanjahulle ”pahan alku ja juuri”, Stewart sanoo.

Viesti menee Israelissa varsin tehokkaasti läpi ja siinä on tiettyä perään, vaikka Stewart painottaakin Gaza-kysymyksen juurisyiden olevan miehityksessä, ei Iranissa.

Eri asia on, mitä Israel pystyy lopulta Iranille tekemään. 90 miljoonan asukkaan Irania ei Israel pysty miehittämään, joten ainoa vaihtoehto ovat tämänkaltaiset iskut.

Ideaalitilanne Israelin kannalta olisi, että Iranin ydinohjelma ja kyky iskeä ohjuksin Israeliin tuhottaisiin ja hallinto epävakautettaisiin, jolloin voisi tulla vallankumous.

– Nämä ovat asioita, jotka Israelin kannalta muuttaisivat isoa kuvaa. Vallanvaihtoa on kuitenkin vaikea järjestää ulkopuolelta, eikä sitä tiedä, millainen seuraava vallanpitäjä olisi.

"Ehdottomasti kovin tapahtuma"

Nyt nähty hyökkäys on Stewartin mukaan ”ehdottomasti kovin tapahtuma” Israelin ja Iranin välillä, mutta samalla osa pidempää jatkumoa.

Varjosotaa on käyty jo vuosia.

– Tämän voi nähdä hitaasti etenevä eskalaationa. Nähtäväksi jää, eteneekö se vai katsooko Iran, että sen kannattaa hillitä tätä, Stewart sanoo.

Iran on vannonut kostavansa iskut ja seuraamuksia pelätään Israelissakin. Viime vuoden vastaavat iskujen vaihdot kuitenkin kasvattivat Netanjahun suosiota.

Tämä ei ole yllätys, sillä vaikka Iran hyökkäsi sadoilla ohjuksilla ja drooneilla, jäivät Israelin kärsimät tappiot sekä puolustaessa että hyökätessä olemattomiksi.

Torstain ja perjantain välisenä yönä Israel sanoo iskeneensä yli sataan kohteeseen ja esimerkiksi useiden Iranin korkeimpien sotilasjohtajien kuolema on vahvistettu.

Neuvotteluiden yli käveltiin

Israel perusteli ”ennaltaehkäisevää” hyökkäystä Iranin ydinaseohjelmalla.

Stewartin mukaan Iran on pitkään suhtautunut ”skeptisesti, jopa vastustanut” neuvotteluratkaisua, jota Yhdysvallat on hakenut.

– Israel ei usko, että sopimalla saavutetaan riittävät takeet siitä, ettei Iran tavoittele ydinasetta tai onnistu sellaista hankkimaan, Stewart sanoo.

– Nyt hyökkäämällä käveltiin neuvotteluiden yli ja pakotettiin tilanne eri mallille kuin mitä Valkoinen talo halusi, hän jatkaa.

Viime vuonna Yhdysvallat toivoi, ettei Israel menisi omissa iskuissaan liian pitkälle. Tuolloin Iranin ydinaseohjelma jätettiinkin käytännössä rauhaan.

Nyt ydinohjelman suhteen ei ollut pidäkkeitä, vaan se oli pääasiallinen kohde sekä puheissa että käytännössä.

Kevään mittaan Yhdysvaltojen ja Israelin kannat ovat selvästi erinneet Lähi-idässä, Stewart katsoo.

Israel on kuitenkin aina voinut laskea sen varaan, että erimielisyyksistä huolimatta Yhdysvaltojen kulloinenkin presidentti asettuu perinteisen liittolaisensa taakse.

Niin se teki nytkin.

Mitä kulissien takana on sovittu?

Ulkopoliittisen instituutin Stewart epäilee, ettei Israel välttämättä jyrännyt Yhdysvaltojen tahtoa niin selvästi kuin miltä näyttää.

– Yhdysvaltojen ja Israelin välillä voi olla enemmän koordinaatiota kuin mitä on annettu ymmärtää, Stewart sanoo.

– Iranissa varmasti ainakin epäillään, että olisiko Israel kuitenkin saanut tähän luvan. Ja jos ei ole seuraamuksia, on sillä vähemmän väliä, tuleeko lupa etu- vai jälkikäteen.

Yhdysvallat on sanonut olleensa etukäteen tietoinen iskusta, mutta on tiukasti väittänyt, ettei se osallistunut hyökkäykseen.

Iran on syyttänyt sekä Israelia että Yhdysvaltoja hyökkäyksestä.

Iranin mahdollisuudet vastata Israelin toimiin ovat nyt heikommat kuin ne ovat olleet pitkään aikaan tai todennäköisesti tulevat tulevaisuudessa olemaan.

Stewart pitääkin paljon mahdollisena, että Israel hyökkäsi, koska näki nyt olevan oikea hetki ”pyyhkäistä ydinohjelma kokonaan pois”.

– Väkivallan tiehen saatettiin tarttua, koska oli mahdollisuus ja neuvotteluihin ei lueteta.

Esimerkiksi Washington Postin lähteiden mukaan Israel on valmistellut hyökkäystä jo vuosia. Halutessaan Israel olisi tietysti voinut jättää pitkällekin valmistellun iskun tekemättä.

Tämä voisi olla myös Israelin etu, jos kyse on pelkästä Iranin ydinaseesta, Stewart katsoo. Hänen mukaansa Iran on nyt paljon lähempänä ydinaseen kehittämistä kuin ydinasesopimuksen aikana.

Donald Trump irtisanoi ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2018 ydinsopimuksen, joka Barack Obaman presidenttiaikana solmittiin.

Israel pelaa riskillä

Yleisesti on arvioitu, ettei Israelilla ole aseellista voimaa tuhota koko Iranin ydinohjelmaa, vaikka pystyy sitä viivästyttääkin. Ydinaseohjelma on liian hajautettu ja syvälle kaivettu.

Yhdysvalloilla tuhotyöhön olisi sopivat työkalut.

– Presidentti Trump on tehnyt selväksi, ettei hän halua aloittaa uutta suurta sotaa Lähi-idässä. Israel voi kuitenkin yrittää vetää Yhdysvaltoja mukaan sotaan, jotta työ saataisiin päätökseen, Stewart katsoo.

– Kevyempi skenaario on pakottaa Iran neuvottelupöydässä myönnytyksiin, joihin se ei muuten suostuisi.

Stewartin mukaan Israel pelaa nyt ”aikamoisella riskitaktiikalla”.

Jos Israelin uhkapeli epäonnistuu, voi Iran kiirehtiä kohti ydinasetta, koska se voisi olla tae sille, ettei vastaavia iskuja enää tapahtuisi.

– Ydinasevaltoihin on vaikeampi hyökätä.