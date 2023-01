USA:n ulkoministeri Blinken matkustaa Lähi-itään – tapaa Israelin ja palestiinalaisalueiden johtoa keskellä jännitteistä tilannetta

Asemies surmasi seitsemän ihmistä synagogan läheisyydessä

Uutistoimisto AFP:n mukaan Länsirannalla on surmattu kuukauden aikana yli 30 palestiinalaista. Surmattujen joukossa on siviilejä.

"Matka itsessään on jo viesti"

– Matka itsessään on jo viesti. Blinken pyytää (palestiinalaisten johtajaa) Abbasia tekemään enemmän, mutta on epäselvää, mitä he (palestiinalaiset) voivat tehdä, sanoi uutistoimisto AFP:lle Washington Institute -ajatushautomon asiantuntija Ghaith al-Omari, joka on myös palestiinalaishallinnon entinen virkamies.