Syttyykö Lähi-itään suursota? Asiantuntijat vastaavat

Avainroolissa on etenkin Yhdysvallat, jolla on suurin vaikutusvalta siihen, mitä Israel seuraavaksi tekee.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemmat tutkijat Toni Alaranta ja Timo R. Stewart sanovat, että pallo on nyt Israelilla, jonka täytyy päättää, reagoiko se Iranin viikonloppuiseen iskuun aseellisesti.

– Iranhan ilmoitti itse, että jos Israel ei vastaa, he eivät jatka tämän enempää tällaisia suoria iskuja. Tämä olisi se paras skenaario. Silloin oltaisiin uudestaan siinä tilanteessa, että tämä konflikti on sellaista pienimuotoisempaa välikäsien kautta käytävää, Alaranta sanoo.

Yhdysvallat on yrittänyt myydä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun hallitukselle viestiä siitä, että Iranin iskun minimaalisiksi jääneet vahingot voidaan julistaa torjuntavoitoksi, eikä aseellista vastausta enää tarvita.

– Yhdysvalloilla on avainrooli siinä, saavatko he vakuutettua Israelin hallituksen siitä, että ei ole heidän omissa intresseissään iskeä takaisin, toteaa Stewart.

– Yhdysvallat on ilmaissut, miten he toivoisivat että Israel menettelee. Nyt jää nähtäväksi, kuuntelevatko he tätä neuvoa.