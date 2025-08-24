Israel myöntää tehneensä ohjusiskut Jemenin pääkaupunkiin

Huthien kannattajat
Huthien kannattajat seisovat digitaalisen mainostaulun edessä, jossa on kuvattu huthitaistelijoita ohjusten vieressä palestiinalaisten puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa Sanaassa, Jemenissä, 22.8.2025.AOP
Reuters

Israelin armeija on myöntänyt ampuneensa ohjuksia Jemenin pääkaupunkiin Sanaan sunnuntaina.

Israel on tehnyt useita ohjusiskuja Jemenin pääkaupunkiin Sanaan sunnuntain aikana, kertoo uutistoimisto Reuters. 

Iskut tehtiin kaksi päivää sen jälkeen, kun huthi-kapinalliset ampuivat ohjuksen Israelia kohti.

Jemenin pääkaupungin Sanaan asukkaat kertoivat iskujen kohdistuneen presidentinviraston, ohjustukikohtien sekä öljy- ja voimalaitosten läheisyyteen.

Huthit kertoivat perjantaina ampuneensa ballistisen ohjuksen Israelia kohti. 

Israelin ilmavoimien virkamies sanoi sunnuntaina, että ohjus todennäköisesti kantoi useita "osuman sattuessa räjähtäviksi tarkoitettuja" ammuksia.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen ohjus on laukaistu Jemenistä, virkamies sanoi.

Huthit: iskut solidaarisuuden osoitus palestiinalaisille

Israelin Gazan sodan alkamisen jälkeen lokakuussa 2023 Iranin liittolaisilla hutheilla on ollut iskuja Punaisellamerellä. He kuvailevat tätä solidaarisuuden osoituksena palestiinalaisia ​​kohtaan, kertoo Reuters.

He ovat myös usein ampuneet ohjuksia Israelia kohti, ja useimmat niistä on siepattu. 

Israel on vastannut iskuilla huthien hallitsemille alueille, kuten Hodeidan satamakaupunkiin.

