Video näyttää kuinka sadat israelilaiset mielenosoittajat marssivat Tel Avivissa maan sotatoimia vastaan

Israelin pääkaupungin Tel Avivin kadut täyttyivät lauantaina sadoista israelilaisista mielenosoittajista, jotka vaativat hallitusta lopettamaan sodan ja palauttamaan panttivangit kotiin.
– Uskomme, ettei tällä sodalla ole oikeaa merkitystä. Tällä hetkellä siinä ei voi saavuttaa mitään, kertoo mielenosoittaja Boaz Levi Reutersille.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi torstaina, että Israel aloittaisi välittömästi neuvottelut panttivankien vapauttamiseksi sekä sodan lopettamiseksi.
Netanjahu pyrkii saavuttamaan tavoitteensa valtaamalla Gazan kaupungin sekä kukistamalla äärijärjestö Hamasin.
Armeija kutsui 60 000 ihmistä reservistä palvelukseen, joka tarkoittaa todennäköisesti hallituksen suunnitelmien toteuttamista Gazan valtaamiseksi.
Reserviläisten kutsuminen palvelukseen vie useita viikkoja, joka antaa aikaa sille, että väliaikainen tulitauko saataisiin aikaiseksi.
Hamas on jo hyväksynyt ehdotuksen, mutta Israelilta odotetaan vielä vastausta.
Tulitaukoehdotuksessa vaaditaan 60 päivän tulitaukoa sekä 10 elossa olevan panttivangin vapauttamista. Lisäksi 18 ruumista palautettaisiin.
Israel puolestaan vapauttaisi noin 200 palestiinalaista vankia, joita se on pitänyt vankina jo pidemmän aikaa. Israelin tietojen mukaan Gazassa on yhteensä 50 panttivankia, joista runsas 20 on edelleen elossa.