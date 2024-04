Pekka Toveri kertoo, miksi Iranin isku on Putinin ilo

– Kremlissä ollaan varmaan tyytyväisiä. He ovat lietsoneet kriisejä ja yrittäneet niin sanotusti avata toista rintamaa, Toveri sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

– Venäjän etu on, että tulee kriisejä, jotka sitovat lännen huomiota ja sotilaallisia kykyä. Siksi se on lietsonut Gazan konfliktia parhaansa mukaan ja tukenut Irania teknologisesti ja myös rahallisesti ostamalla Shaded-lennokkeja ylihintaan, Toveri jatkaa.

Venäjälle on eduksi, että länsi, eritoten Yhdysvallat, joutuu jakamaan sotilaallista huomiotaan ja apuaan useaan osoitteeseen.

Ydinaseet ratkaisevat

Viime syksystä lähtien länsimaiden tuki Ukrainalle on ollut pääsääntöisesti laskusuunnassa. Erityisen merkittävää on ollut Yhdysvaltain aseavun jumiutuminen maan sisäpolitiikkaan.

– Lähi-itä sitoo merkittävästi Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden huomiota. Se pakottaa siirtämään sotilaallisia resursseja ja materiaalia Israeliin, mikä on Venäjän etu, Pekka Toveri sanoo.

Toverin mukaan Iranin ilmahyökkäyksiin on helpompi sekaantua kuin Venäjän vastaaviin ennen kaikkea siksi, että Kremlillä on käytössään valtava ydinasearsenaali, kun taas Iranilla on vasta ydinaseohjelma.