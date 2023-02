Jevgeni Prigozhin: Näin vangista ja hotdog-kauppiaasta tuli julman palkka-armeijan johtaja ja Putinin liittolainen

Jevgeni Prigozhin syntyi kesäkuussa 1961 Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa. Hän on itse kertonut haastatteluissa, että hänen äitinsä työskenteli sairaalassa ja isä kuoli, kun hän oli nuori.

Nuori Prigozhin haaveili maastohiihtäjän urasta ja kävi urheiluopistoa, mutta hänen taitonsa eivät riittäneet ammattiurheiluun. Hän päätyi kaveriporukkaan, jossa rötöstely oli yleistä ajanvietettä ja tapa hankkia rahaa.

Eräänä yönä vuoden 1980 maaliskuussa 18-vuotias Prigozhin ja hänen kolme kaveriaan huomasivat naisen kävelemässä yksin kadulla.

Prigozhinin kaveri hämäsi naista pyytämällä tältä tupakkaa. Silloin Jevgeni otti naisen takaapäin otteeseensa ja kuristi, kunnes nainen menetti tajuntansa.

Prigozhin kavereineen ryöväsi naisen kultakorut, saappaat ja 50 ruplaa. He pakenivat paikalta jättäen naisen kadulle makaamaan.

Tämä oli yksi monista Prigozhinin ja hänen kaveriporukkansa tekemistä rikoksista. He ryöstelivät kaduilla ihmisiä, useimmiten naisia, ja murtautuivat asuntoihin ja autoihin. Saaliiksi kelpasi mitä käteen osui; kasettinauhureita, kynttilöitä, sateenvarjoja, farkkuja.

Rikollisen uraa aloitteleva nuorukaiset kuitenkin jäivät kiinni, ja vuonna 1981 Prigozhin tuomittiin 13 vuoden vankeuteen. Mediat ovat myöhemmin kaivelleet oikeuden asiakirjat, joista selviää erilaisten ryöstöjen ja pahoinpitelyjen mittavaa listaa.

Prigozhin oli vankilaan päätyessään vasta 19-vuotias. Hänen vuosistaan pietarilaisessa vankilassa tiedetään vähän – mutta se on varmaa, että hänen vapauduttuaan yhdeksän vuotta myöhemmin Neuvostoliitto oli muuttunut maa.

Elettiin vuotta 1990 ja Neuvostoliitto oli jo kuolonkorinoissaan. Nuorelle kunnianhimoiselle Prigozhinille se kuitenkin tarjosi mahdollisuuksia.

Papa ja hänen kokkinsa

Vapauduttuaan vankilasta Prigozhin perusti hotdog-kojun, jonka sinapit hän kokkasi äitinsä asunnossa.

Prigozhin on itse kertonut hotdog-bisneksen olleen menestyksekäs. Hän on sanonut tienanneensa yli 1 000 ruplaa kuukaudessa, mikä on tuohon aikaan ollut merkittävä summa.

Romahtaneen Neuvostoliiton raunioissa kapitalismin rattaisiin hypänneellä Venäjällä 90-luku oli otollista aikaa liikemiehille, etenkin sellaisille, joilla oli kavereita rikollismaailmassa.

Prigozhinin tunteneet henkilöt ovat kuvailleet häntä kunnianhimoiseksi mieheksi, joka osasi hieroa ystävyyttä korkeammassa asemassa olevien kanssa. Hän osasi olla mieliksi jokaiselle, keneltä halusi jotain.

90-luvun loppuun mennessä hän olikin osakkaana paikallisessa kauppaketjussa ja mukana ravintolabisneksessä. Pietarin Vasilinsaareen hän oli perustanut ensimmäisen ravintolansa Old Customs Housen ja luksusravintolalaivan New Islandin.

Pietarin eliitti tykästyi Prigozhinin ravintoloihin – niin myös Pietarin pormestari Anatoli Sobtshak, joka toisinaan otti myös varapormestarin, erään Vladimir Putinin, mukaan illallisille.

Prigozhin uiskenteli Pietarin eliitin seassa kuin kala vedessä. Prigozhinilla oli monia vaikutusvaltaisia kumppaneita Venäjän liikemaailman huipulta. Prigozhinin liikekumppanit olivat mukana uhkapelibisneksessä ja perustivat esimerkiksi Venäjän ensimmäisen laillisen kasinon.

Ei ole selvää, milloin Prigozhin ja Putin ensimmäisen kerran tutustuivat, mutta sen uskotaan tapahtuneen nimenomaan uhkapelibisneksen yhteydessä.

Silloinen varapormestari Putin oli vastuussa Pietarin kasinoista ja hotelleista, ja vaikka Prigozhin ei suoraan kasinoita itse omistanut, hän huolehti niiden ravintoloista ja käytännön järjestelyistä. Putin ja Prigozhin väistämättä ajautuivat yhteistyöhön Pietarin liike-elämässä.

Vuosituhannen vaihduttua vastavalittu presidentti Putin tykkäsi kestittää korkea-arvoisia vieraitaan kotikaupungissaan Pietarissa ja toi heidät usein Prigozhinin ravintoloihin.

Prigozhinin kerrotaan tarjoilleen aina itse henkilökohtaisesti Putinin annokset. Entisenä KGB-agenttina Putin oli epäluuloinen ja pelkäsi ruokansa myrkyttämistä, ja Prigozhin otti hänen henkilökohtaisen tarjoilunsa kunnia-asiakseen.

Prigozhin on kutsunut Putinia haastatteluissa nimellä Papa, eli venäjäksi isä, todennäköisesti korostaakseen suhdettaan presidenttiin ja vakuutellakseen muita heidän läheistä väleistään.

Tulevina vuosina Prigozhinin yhtiöt voittivat miljoonien arvoisia sopimuksia Pietarin päiväkotien ja koulujen ruokajakelusta, ja lopulta yhtiö muonitti myös Kremliä ja Venäjän armeijaa.

Putinin ja Prigozhinin luottamussuhde kehittyi liikesuhteiden ja ruoan kautta, ja Prigozhin saikin lempinimen Putinin kokki.

Kokista palkka-armeijan johtajaksi

Palkkasotilasyhtiö Wagner perustettiin vuonna 2014, eli samana vuonna, kun Venäjä aloitti Ukrainan itäosien ja Krimin miehittämisen.

Kreml yritti peitellä osallisuuttaan separatistiliikkeeksi ja sisällissodaksi naamioituun konfliktiin, eikä halunnut lähettää omia sotilaitaan Ukrainaan. Oli kätevämpää lähettää Wagner-sotilaita, joilla ei ollut virallista yhteyttä Venäjän armeijaan.

BBC:n mukaan Krimillä vuonna 2014 nähdyt "pienet vihreät miehet", eli ilman tunnuksia naamioituneena liikkuvat sotilaat, olivat nimenomaan Wagner-sotilaita.

Wagner ja Prigozhin ovat sittemmin sotkeutuneet useisiin konflikteihin ja politiikkaan maailmalla. Wagner-sotilaita on osallistunut erilaisiin sotilasoperaatioihin esimerkiksi Syyriassa ja useassa Afrikan maassa, kuten Malilla ja Libyassa.

Viime vuonna Prigozhin astui kunnolla esiin varjoista ja julistautui Wagnerin perustajaksi ja rahoittajaksi. Tutkivat journalistit olivat selvittäneet Prigozhinin yhteyksiä Wagneriin jo aiemmin, mutta nyt hän otti kunnian palkka-armeijasta omiin nimiinsä julkisesti.

Mutta miksi nyt?

– Uskon, että Prigozhin haluaa korostaa omaa tärkeyttään ja korvaamattomuuttaan, sanoo Pekka Kallioniemi, vuorovaikutteisen teknologian tutkijatohtori Tampereen yliopistosta.

– Ja haluaa varmaan saada myös Putinin huomiota, ja taloudellista ja poliittista tukea jatkossakin.

Vuosi sitten jokin muuttui

Vielä vuosi sitten Prigozhinia oli kohtuullisen vaikea tavoittaa, eikä hän juurikaan esiintynyt mediassa. 2000-luvun alusta löytyy joitain satunnaisia uutisjuttuja arkistoista liikemiehen rakennusprojekteista ja bisnessuunnitelmista.

Toki Venäjän ja kansainvälisen median kiinnostus oli aiemminkin kiinnittynyt Putinin taustalla toimivaan hahmoon, joka oli kerryttänyt itselleen vaikuttavan omaisuuden ja kenen tiedettiin olevan Wagnerin taustalla.

Mutta Prigozhin itse ei vaikuttanut tavoittelevan julkisuutta, sanoo Venäjän ja Prigozhinin informaatiovaikuttamista tutkinut Serge Poliakoff Passaun yliopistosta.

– Emme ennen viime vuotta oikeastaan tienneet, millainen puhuja hän on.

Nyt tiedämme. Videoita Prigozhinista puhumassa venäläisvankiloissa alkoi levitä viime vuonna, ja nykyään Wagner-ryhmä julkaisee niitä ahkerasti omissa kanavissaan.

– Olin yllättänyt, että hänhän osaa puhua, Poliakoff sanoo.

– Hän puhuu paremmin kuin useat venäläispoliitikot. Meillä on uusi hahmo Venäjän poliittisella kentällä – ja hän on tavallaan altavastaaja, koska häntä ei yhdistetä mihinkään viralliseen poliittiseen tahoon.

Prigozhinin lausuntoja kuullaan lähes päivittäin, ja hän julkaisee ahkerasti propagandavideoita esimerkiksi sotilaidensa tapaamisista.

Sota internetissä

Wagner ei kuitenkaan ole ainoa armeija, joka Prigozhinilla on hallussaan.

Prigozhinin perustama Internet Research Agency (IRA) on valtava trolliarmeija, jonka uskotaan vaikuttaneen esimerkiksi presidentinvaaleihin Yhdysvalloissa ja brexit-äänestykseen Britanniassa.

– Varmaan kaikkiin länsimaihin on jonkinlaista vaikuttamista sitä kautta tehty, Kallioniemi arvioi.

Vaikka Wagnerissa taistelee tuhansia sotilaita, on median kautta vaikuttaminen Prigozhinille ehkä vielä suurempi vallan väline. Se ei ole jäänyt ulkomailtakaan huomaamatta, ja Prigozhinille onkin asetettu jo aiemmin pakotteita Yhdysvalloilta IRA:n informaatiovaikuttamisen vuoksi.

Wagnerilla on miljoonien seuraajien Telegram ja VKontakte -ryhmiä, joissa levitetään Wagneria ja Prigozhinia tukevaa propagandaa.

On Wagner-ryhmä tuottanut kolme täyspitkää draamatoimintaelokuvaakin venäläisittäin suurella budjetilla. Sisällöltään ne ovat puhdasta propagandaa, Kallioniemi sanoo.

– Kaksi olen katsonut ja ovat kyllä surkeita elokuvia, Kallioniemi sanoo ja naurahtaa.

– Mutta tällainen monen kanavan kautta tuleva propaganda on selvästi Prigozhinin juttu.

Kallioniemen mukaan varsinaista Wagnerien sotapropagandaa ei suomalaisessa sosiaalisessa mediassa juurikaan leviä, vaan kyse on enemmän juuri IRA:n trollien kautta tapahtuvaa mielipidevaikuttamista.

IRA:n trolleja on tutkittu journalistien ja viranomaisten toimesta, mutta monimutkaisesta verkostosta tiedetään kuitenkin loppujen lopuksi suhteellisen vähän.

– Tiedon puute ja asian mytologisointi joko johtaa sen yliarviointiin tai aliarviointiin, sanoo Serge Poliakoff.

– Meidän täytyy saada lisää tietoa siitä, miten Venäjän trollit toimivat, jotta voimme myös luoda toimintamalleja sen ehkäisyyn.

Venäjän sotilasjohdon kiistat

Vuoden aikana Prigozhinin palkka-armeija on kasvanut räjähdysmäisesti. Ukrainan laajamittaisen sodan syttyessä helmikuussa 2022 Wagner-sotilaita oli joitakin tuhansia, ja he olivat pääosin korkeasti koulutettuja sotilaita.

Nyt Wagnerin joukoissa taistelee Ukrainassa arviolta 20 000–40 000 sotilasta, joista valtaosa on rekrytoitu Venäjän vankiloista.

Heidän sotilaskoulutuksensa taso ei ole vahva, ja Prigozhin näyttää käyttävän heitä lähinnä ihmiskilpenä epätoivoisissa yrityksissä saada edes jonkinlaisia edistysaskelia.

Häikäilemättömyys ja julmuus näkyy myös propagandassa – Wagner on julkaissut useampia videoita raa’oista teloituksista. Tunnusomaisia lekavasaroitaan ryhmä on käyttänyt uhkauksena niin Euroopan parlamentille kuin Suomen suurlähetystölle Moskovassa.

Katso myös: Venäjä tekee iskuja eripuolilla Ukrainaa, joko suurhyökkäys on alkanut? MPKK:n Paronen vastaa

Huonosti etenevä sota Ukrainassa on aiheuttanut skismaa Venäjän joukkojen välille.

Pitkin vuotta on spekuloitu Prigozhinin ja muun Venäjän sotajohdon välisiä jännitteitä. Prigozhin on kritisoinut puolustusministeri Sergei Shoigua ja useita sodan aikana vaihtuneita komentajia, korostaen yleensä samalla Wagnerin tärkeyttä rintamalla.

Putiniin ei Prigozhininkaan kritiikki tietenkään suoraan yltänyt, mutta hän on ottanut askelia, joita moni muu Venäjän eliitissä ei ole uskaltanut.

Viime syksynä yhdysvaltalaismediat uutisoivat Yhdysvaltojen tiedusteluraportista, jossa kerrottiin Prigozhinin kritisoineen Venäjän sodan huonoa johtamista suoraan kasvokkain Putinille.

– Se on poliittinen ja julkinen asema, jota hän tavoittelee: olen Jevgeni Prigozhin. Olen täällä kertomassa totuuden, ja saan työn tehtyä, kuvaili nimettömänä tapaamista kommentoinut yhdysvaltalaisviranomainen Washington Postille.

Kun lehti kysyi asiasta Prigozhinilta, tämä kiisti tapaamisen ja haukkui toimittajat "naisiksi, jotka juoruilevat ja spekuloivat keittiössä".

Rakoilevatko Putinin ja Prigozhinin välit?

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin laillisuus on aina ollut harmaata aluetta, mutta sen toimintaa on katsottu Kremlissä sormien läpi. Varmasti iso syy tähän on se, että Wagnerit ovat olleet merkittävä osa Venäjän hyökkäystä Ukrainassa.

On mahdollista, että myös sen takia Prigozhin on kokenut voivansa kommentoida sodan etenemistä entistä avoimemmin.

Helmikuun puolenvälin tienoilla Prigozhin yllättäen ilmoitti, ettei Wagner aio enää värvätä vankeja joukkoihinsa. Syytä hän ei ole itse antanut, mikä tietenkin käynnisti välittömästi spekulaatiot.

Tuliko käsky Putinilta, vai ovatko Prigozhinin varat käymässä vähiin?

Juttu jatkuu videon jälkeen.

20444925 Wagnerissa palvelleet venäläisvangit kertovat järjettömistä rynnäköistä: "90 hyökkäsi, 60 kuoli" – Venäjällä valtataistelu vangeista?

Prigozhinin on täytynyt hankkia aseet ja muut varusteet kymmenille tuhansille uusille sotilaille, kouluttaa ja kuljettaa heitä, ja ruokkia heidät. Prigozhinin omistaman, Wagnerin emoyhtiö Concordin varallisuus on aina ollut vaikeasti jäljitettävissä. On erittäin vaikea arvioida, miten isoa armeijaa Prigozhin kykenee pyörittämään.

Pekka Kallioniemi kuitenkin arvioi, että käsky tuli todennäköisesti Putinilta.

Vankien värväys ei nimittäin lopu, vaan siirtyy toisen palkkasotilasyhtiön PMC Patriotin alle. Sen johtoon taas on nimitetty tuttu nimi, joka ei taatusti Prigozhinia miellytä: Sergei Shoigu.

– Voihan se olla, että Prigozhinia halutaan vähän heikentää, Kallioniemi arvioi.

– Hänellä on kuitenkin oma armeija, oma propagandakoneisto, eli aika vahvat voimat taustalla.

Venäjällä omaisuuden käsite eliitinkin keskuudessa on ollut häilyvä, oligarkkien omaisuutta on voitu loppujen lopuksi ottaa ja antaa maan johdon tarpeiden mukaisesti. Ehkä sama halutaan tehdä nyt Prigozhinille.

– Ettei yksi taho olisi liian vahva.

On lähes mahdotonta tietää, mitä Kremlin valtataistelussa tapahtuu. Mutta Putin harvoin tekee päätöksiä ilman selkeää suunnitelmaa ja tavoitetta.

– Jotain pientä näpäytystä tällä ainakin tehdään sinne Prigozhinin suuntaan, Kallioniemi sanoo.

Katso myös: Norjaan paennut entinen Wagner-sotilas pyytää anteeksi ja kertoo syistään paeta

Mutta voisiko Prigozhin käydä Putinia vastaan?

– Ei, en usko, että sellaiseen riittäisi resurssit, Kallioniemi sanoo.

Ja vaikka Prigozhin haluaakin uskotella läheisiä välejään "Papaan", on heidän todelliset suhteensa kyseenalaistettu.

– Putinillahan on se ihan ydinpiiri. Moni on sanonut, ettei Prigozhin varsinaisesti ole koskaan ollut osa sitä, koska hän ei ole tullut samasta valtakoneistosta kuin Putin, Kallioniemi sanoo.

Poliakoffin mukaan Prigozhin on kasvattanut resurssejaan tämän kuluneen vuoden aikana – sotilaita, mutta myös julkisuutta ja sananvaltaa.

– Prigozhinin ja häneen yhdistettyjen tahojen tila mediassa on kasvanut, eikä trollaaminen lopu.

Jos haluaa etsiä vihjeitä Prigozhinin aikomuksista, kannattaakin katsoa hänen toimintaansa mediassa. Jos hän tavoittelee suurempaa valtaa Venäjän poliittisella kentällä, ilmestyy hän todennäköisesti Venäjän televisiokanavien keskusteluohjelmiin tai jopa voisi perustaa sellaisen itse – jos siis saisi siihen luvan Kremliltä.

– Jos hän saisi tulevaisuudessa oman televisiokanavan, hänestä tulisi kuin 90-luvun oligarkit, jotka pystyivät käymään poliittista debattia hallinnon kanssa, Poliakoff sanoo.

Vaikka Prigozhinkin on riisunut naamiotaan viimeisen vuoden aikana, jää hän ja hänen aikomuksensa yhä suurelta osin hämärän peittoon.

Kun Prigozhinia ja hänen historiaansa katsoo, näkee kolme eri persoonaa, Poliakoff sanoo.

Menestynyt liikemies 2000-luvun alusta, joka kasvatti itselleen miljoonaomaisuuden. Mysteerinen hahmo lähellä Kremliä. Ja sodanlietsoja, joka käyttää julmia keinoja saadakseen haluamansa.