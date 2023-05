Ukraina ei pystyisi piilottamaan vastahyökkäyksen epäonnistumista: "Jos länsipanssarit palavat, Venäjä repii siitä kaiken irti"

Tiedossa on, että Venäjä on rakentanut huomattavan määrän puolustusasemia eritoten Etelä-Ukrainan Melitopolin alueelle.

Tälle on kaksi keskeistä maantieteellistä syytä. Ensinnäkin niin sanottu maasilta Venäjältä Krimin niemimaalle on ohuin tässä kohdin, mikä tekee siitä Ukrainalle houkuttelevan hyökkäyspaikan.

Ukraina jakoi videon, jossa se väittää maan armeijan raivaavan venäläisiä asemista Bahmutin ympäristössä. Vide on julkaistu toukokuussa.

Bahmutin iskut eivät ole se suuri vastahyökkäys

Viime aikoina Ukraina on tehnyt useita taktista menestystä saavuttaneita vastahyökkäyksiä Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin kaupungin ympäristössä.

Sota-asiantuntijoiden konsensus on, että Bahmutin vastaiskut eivät ole se odotettu suuri vastahyökkäys.

Sen sijaan Bahmutin hyökkäykset ovat todennäköisemmin osa valmistelevien toimien sarjaa, joiden on tarkoitus tehdä mahdollisesta suuresta vastahyökkäyksestä helpompi operaatio.

"Jos länsipanssarit palavat..."

Jälkikäteen esimerkiksi yhdysvaltalaislehti New York Times kirjoitti ukrainalaissotilaiden sanoneen, että Vuhledarissa käytiin "sodan suurin tankkitaistelu".

Ukrainankin epäonnistumisia on jäänyt raportoimatta. Ukrainalaislähteet paljastivat brittilehti The Timesille maan yrittäneen vallata Zaporizhzhjan ydinvoimalan 600 sotilaalla lokakuussa, mutta hyökkäys tyrehtyi aika lailla alkuunsa.

Vaikka esimerkiksi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War kertoi venäläisväitteistä, suhtauduttiin hyökkäysyritykseen laajalti verrattain skeptisesti.