Venäjän joukot ovat onnistuneet etenemään Pokrovskin kaupungin keski- ja länsiosiin Itä-Ukrainassa.
Venäjän jalkaväki jatkaa etenemistään Pokrovskin kaupungin keskustassa Donetskissa, kirjoittaa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) Ukrainan sodan päivittäisraportissaan.
ISW:n analysoima viimeisen viikon sisällä tallennettu kuvamateriaali todistaa venäläisjoukkojen edenneen Keski- ja Länsi-Pokrovskiin viimeisen viikon aikana. Toistaiseksi joukko-osastot ovat olleet pieniä, mutta ne ovat onnistuneet valtaamaan yksittäisiä asemia itselleen kaupungin keskustan halkovan junaradan läheltä.
Lehden mukaan venäläiset ovat saaneet katkaistua tunkeutumisellaan huolto- ja viestiyhteyksiä osalta ukrainalaisjoukoista.
Osa ukrainalaisista on jäänyt venäläisjoukkojen väliin.
– Jalkaväen viestiyhteys on käytännössä katkaistu joukkojen johdolta. Me voimme kuulla heidät radiosta ja yritämme kuljettaa heille vettä drooneilla, kertoo eräs ukrainalaisupseeri nimettömästi lehdelle.
– Suurin ongelma on logistiikka. Voit ajaa osan matkaa tietä pitkin, mutta sitten pitää kävellä 10–15 kilometriä ammuksia, drooneja ja varusteita kantaen.
Pokrovskin kaupungin hallinnasta on taisteltu kiivaasti jo kuukausia. Toistaiseksi Ukraina on onnistunut säilyttämään kaupungin ytimen hallinnan, mutta nyt tilanne voi olla uhattuna.
ISW:n mukaan venäläisten valtaamat asemat eivät tarkoita vielä kontrollin saamista alueella, vaan nyt havaitut joukot ovat ennemmin suorittamassa "taktista tehtävää".
Ukrainan joukot kykenevät jatkamaan puolustustaistelua Pokrovskissa, ja ISW ennakoi kamppailun jatkuvan kaupungissa tulevinakin kuukausina. Ukraina kykenee myös hyökkäyksiin, ja on ISW:n mukaan iskenyt Pokrovskin kaakkoispuolelle vihollisen selustaan.
Kyiv Independent kirjoitti keskiviikkona analyysissään, että Pokrovsk on kuilun partaalla.
– Ukrainan puolustukseen Pokrovskissa on auennut rakoja, ja loppu saattaa olla vihdoinkin lähellä, lehti kirjoittaa.
Kyiv Independentin lailla myös ISW näkee Ukrainan etulinjan olevan "huokoinen", mutta sitä on venäläistenkin rintama. Tämä kertoo kaupunkitaistelun kaaoksesta.
– Yhä huokoisemmaksi käyvä rintamalinja Pokrovskin lähistöllä ja ympäri Ukrainaa korostaa molemmille osapuolille, kuinka tärkeää on kyetä hyödyntämään otollinen hetki tai puolustautumaan yllätyshyökkäystä vastaan.
Kyiv Independent muistuttaa, että venäläiset onnistuivat tunkeutumaan Pokrovskin kaupunkialueelle myös heinäkuussa, mutta heidät ajettiin tuolloin takaisin.
– Tuo tunkeutuminen Pokrovskiin oli kuitenkin pienimuotoisempi.