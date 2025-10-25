MTV Uutiset vieraili Järvenpäässä tutustumassa suomalaiseen droonien torjuntalaitteeseen, jota käytetään Ukrainan rintamalla. Mikko Hyppönen näyttää, miten se pudottaa "surisevia tappajia" taivaalta.

Vantaalla vaikuttava Sensofusion valmistaa laitteita, joilla havaitaan lähistölle lentävät droonit ja torjutaan ne. Tällainen on Airfence 7, jota yrityksen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen esitteli MTV Uutisille Tuusulanjärven rannalla Järvenpäässä – paikassa, jossa sen käyttöä pystyy testaamaan turvallisesti ja ilman, että se häiritsee liikennettä.

Mutta millainen kapistus Airfence oikein on ja miten se toimii käytännössä? Katso yläpuolelta löytyvältä videolta.