Tältä näyttää kaupunkisota Severodonetskissa: Koira on jo turtunut räjähdyksiin, panssari tulittaa – CNN: "Ukrainalle sodan vaikein viikko sitten Mariupolin"

Kremlin sotakartoilla Severodonetskin kaakkoispuolen houkuttelevuutta etenemisreittinä korostaa se, ettei sillä suunnalla hyökkääminen vaadi Donetsjoen ylitystä.

Iso-Britannian puolustusministeriö arvioi, että Venäjän parantunut suorituskyky tällä suunnalla johtuu joukkojen äskettäin saamista vahvistuksista ja tykistön sekä rakettitulen keskittämisestä.

Venäjä hallitsee nyt suurta osaa Severodonetskista. Ukrainan tärkein vastarintapesäke kaupungissa on Azotin kemikaalitehdasalue.

Venäläisjoukot ovat viime päivien hyökkäyksillään luoneet entistä kovempaa painetta Luhanskin taskuun, Britannia arvio. Sen sijaan Donetskin alueen jättimottiin puolustusministeriö ei usko.

Jutun alun video Severodonetskista on Reutersin mukaan kuvattu maanantaina ja sen perusteella näyttää siltä, että Ukrainalla on kaupungissa jäljellä myös panssarikalustoa.

Vaikka katutaistelut Severodonetskista suoraan länteen sijaitsevassa Lysytshanskista eivät ole raporttien mukaan alkaneet, niin näyttää siltä, että asianlaita voi muuttua nopeasti.

Lysytshansk on viimeinen Luhanskin alueen kaupunki, joka Ukrainalla on täysin hallussaan. Venäläiset saavuttanevat kaupungin lähipäivinä, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

0:53 Sotilaiden kypäräkameroiden kuvaamat videot näyttävät Severodonetskin katutaisteluiden kaaoksen ja kiväärien sarjatulen – Venäjä vaatii antautumista jo yli viikko sitten.

Luhanskin kuvernööri Serhiy Haidain mukaan Lysytshansk on jo nyt pommitusten kohde.

– Venäjä on keskittänyt alueella yli sata pitkänkantaman raketinheitintä. Täällä on niin paljon tykkejä ja kranaatinheittimiä, että venäläiset yksinkertaisesti peittävät kokonaisia asuinalueita raskaalla tulella, Haidai sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

– Lukuisia siviilejä on kuollut, Haidai jatkoi.

Zelenskyi: "Venäjä yrittää muuttaa kaupungit Mariupoleiksi"

Venäläistietojen mukaan maan joukkojen hyökkäyskärjet ovat yltäneet kahteen kylään, jotka sijaitsevat kymmenkunta kilometriä Lysytshanskista etelään.

Ajatushautomo ISW:n mukaan saatavilla olevat tiedot viittaavat kuitenkin siihen, että Severodonetkin ja Lysytshanskin alueella olevia ukrainalaisjoukkoja ei ole täysin piiritetty.

Tästä huolimatta amerikkalainen uutiskanava CNN totesi, että viimeinen viikko on todennäköisesti ollut "Ukrainalle sodan vaikein sitten Mariupolin antautumisen". Mariupolin puolustajat lopettivat Azovstalin terästehdasalueella tehdyn vastarinnan toukokuun puolivälissä.

0:45 Satelliittikuvat paljastavat Ukrainan joukkojen aiheuttamat vahingot Käärmesaarella.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin totesi viimeöisessä puheessaan, että Venäjä yrittää tehdä Donbassin alueesta uuden Mariupolin.

– Valloittajien tavoite tällä suunnalla on yhä sama: He haluavat tuhota koko Donbassin pala palalta. Lysytshansk, Slavjansk, Kramatorsk, he yrittävät muuttaa kaikki kaupungit Mariupolin kaltaisiksi rauniokaupungeiksi, Zelenskyi sanoi.