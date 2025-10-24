Kylät sijaitsevat Harkovan, Donetskin ja Dnipropetrovskin alueilla.
Venäjän asevoimat sanoo ottaneensa haltuunsa neljä kylää itäisessä Ukrainassa.
Uutistoimisto AFP ei kyennyt heti ilmoituksen jälkeen vahvistamaan venäläistietoja.
Ukrainan sotilasanalyytikoiden ylläpitämän verkkosivun mukaan alueet ovat vielä Ukrainan hallussa.
Pohjois-Ukrainassa tapahtui viranomaisten mukaan perjantaina räjähdys rautatieasemalla. Viranomaisten mukaan 23-vuotias mies laukaisi asemalla räjähteen, minkä seurauksena mies itse sekä kolme sivullista kuolivat.
Viime aikoina Venäjä on edennyt Ukrainan itäosissa hitaasti. Sen hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo yli kolme ja puoli vuotta.