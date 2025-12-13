Odessan lisäksi Venäjä on iskenyt Harkovan ja Hersonin alueille.
Venäjän yölliset iskut Ukrainaan Odessan alueelle ovat katkaisseet sähköt tuhansilta ihmisiltä, sanoo presidentti Volodymyr Zelenskyi. Lisäksi ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut.
– On tärkeää, että kaikki näkevät mitä Venäjä tekee. (...) Tämä ei selvästikään ole sodan päättämistä, kirjoittaa Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.
Iskuissa tuhoutui yli kymmenen siviilirakennusta eri puolilla maata. Venäjä iski Odessan lisäksi myös esimerkiksi Harkovan ja Hersonin alueille.
Zelenskyin mukaan iskuissa käytettiin yli 450:tä lennokkia ja 30:tä ohjusta.
Venäjä sanoo Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistuneiden iskujen olleen vastaus Ukrainan Venäjän puolelle siviilikohteisiin tekemiin iskuihin.