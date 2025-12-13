Hintojen nousu ja jatkuva epävarmuus vaikuttavat ukrainalaisten joulun viettoon. Neljäntenä sotajouluna perinteistä yritetään kuitenkin pitää kiinni.

Sota on muokannut eri tavoin ukrainalaisten joulunviettoa.



– Kaiken kaikkiaan hintojen vuoksi ostoksia tehdään vähemmän. Lahjat ovat pienempiä ja teema on muuttunut, kertoo kiovalainen Albina.



– Nykyään kyse on enemmän sinnikkyydestä kuin pelkästä vauraudesta. Näin se on tänä päivänä.

Sodasta huolimatta joulutunnelman luominen on monelle tärkeää.

– Hinnat ovat nousseet selvästi. Lelujen, lahjojen, ruoan osalta yleensäkin, mutta yritämme antaa olla tämän vaikuttamatta liikaa. Yritämme pysyä perinteissä ja ostaa sen, mitä voimme luodaksemme juhlavaa tunnelmaa, sanoo Julia.

Ostostottumukset ovat muuttuneet

Kiovalaisessa liikkeessä jouluinen valikoima on yhä laaja.



– Me ja asiakkaamme saamme tarvitsemamme tuotteet ja yritämme pitää asian niin jatkossakin, kertoo myymälänpitäjänä työskentelevä Tatiyana.



– Luonnollisesti ostostottumukset ovat muuttuneet. Ihmiset valitsevat nyt enemmän välttämättömiä tuotteita. Ukrainalaiset säästävät, sillä taistelut ovat jatkuneet jo lähes neljä vuotta.

Toivo rauhasta

Ukrainalaiset seuraavat tarkkaan, miten kansainväliset rauhanponnistelut etenevät. Monelle diplomatia tuo edes jonkinlaista toivoa aikana, jolloin perheenjäsenet ovat erossa toisistaan.

– Toivomme todella. että tämä päättyy pian, sillä monet perheestäni ovat rintamalla, setäni ja isoveljeni, sanoo nuori nainen, joka haluaa pysyä nimettömänä.

– Odotamme vain, että sota loppuu. jotta voimme nähdä heidät jälleen ja saamme tietää, että he palaavat elossa. Samaa toivon kaikille ystävilleni sekä kaikille ukrainalaisille.