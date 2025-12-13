Juuri nyt Avaa

Venäjä on julistanut jo yli tuhat ihmistä tai järjestöä ulkomaisiksi agenteiksi.

Ehdotetut rangaistukset koskisivat niin sanottuja ulkomaisia agentteja sekä henkilöitä, joille on määrätty sakkoja yhteistyöstä "ei-toivottujen järjestöjen" kanssa.

Duuman mukaan uusien rangaistustoimien myötä Venäjän hallinnon arvostelijat voivat muun muassa menettää oikeuden julkisiin palveluihin sekä kiinteistöjen omistamiseen, heidän pankkitilinsä voidaan jäädyttää ja ajokorttinsa peruuttaa.

Vladimir Putinin hallinto on julistanut jo yli tuhat ihmistä tai järjestöä ulkomaisiksi agenteiksi. Kaikki eivät tätä Venäjän sisälläkään hyväksy.

The Barents Observerin mukaan Venäjän viranomaiset aloittavat tarkemman seurannan "ulkomaisista agenteista" ja "äärimmäisistä terroristeista" koostuvista luetteloista.

Putin puolustuskannalla

Putin osallistui tiistaina videoyhteydellä Venäjän ihmisoikeusneuvoston kokoukseen, ja sai vastaansa venäläisen elokuvaohjaajan Aleksandr Sokurovin ryöpytyksen, kirjoittaa Barents Observer.

– Mielestäni tämän on väärä päätös, joka nöyryyttää ihmistä, kansalaista, ja estää heitä kehittymästä ja olemasta olemassa. Tämä on täysin selvää minulle, hän sanoi kokouksessa.