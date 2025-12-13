Ulkomailla asuvia Venäjän hallinnon arvostelijoita aiotaan rangaista yhä kovemmalla kädellä.
Venäjän duuma ehdotti torstaina uusia rangaistustoimia niille venäläisille, jotka "välttelevät rangaistusta ulkomailla", kirjoittaa The Barents Observer -julkaisu.
Duuman mukaan uusien rangaistustoimien myötä Venäjän hallinnon arvostelijat voivat muun muassa menettää oikeuden julkisiin palveluihin sekä kiinteistöjen omistamiseen, heidän pankkitilinsä voidaan jäädyttää ja ajokorttinsa peruuttaa.
Ehdotetut rangaistukset koskisivat niin sanottuja ulkomaisia agentteja sekä henkilöitä, joille on määrätty sakkoja yhteistyöstä "ei-toivottujen järjestöjen" kanssa.
Venäjä on julistanut jo yli tuhat ihmistä tai järjestöä ulkomaisiksi agenteiksi.
MTV Uutisten tietojen mukaan Suomessa asuu tällä hetkellä ainakin kuusi ulkomaiseksi agentiksi nimettyä henkilöä.