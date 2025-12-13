Keskusteluihin Berliinissä osallistuu myös USA:n erityislähettiläs, mikä on nostanut toiveita rauhansuunnitelman edistymisestä.
Berliinissä pidetään ylihuomenna huippukokous, jonka päämääränä on löytää yhteinen sävel rauhansuunnitelmasta Ukrainan sotaan.
Yhdysvaltain ja Ukrainan edustajat ovat jo viikonlopun aikana hioneet rauhansuunnitelman yksityiskohtia.
Berliiniin saapuva Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapaa maanantaina illalla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sekä ainakin Saksan, Ranskan ja Britannian johtajia.
Erityislähettilään lähettämistä Berliiniin pidetään merkkinä siitä, että Yhdysvallat todella uskoo rauhan syntyyn.
Myös Suomen presidentti Alexander Stubb matkustaa Berliiniin. Stubb perui huippukokouksen vuoksi matkansa Yhdysvaltoihin.
Donald Trump on todennut Yhdysvaltojen osallistuvan neuvotteluihin vain, jos on hyvä mahdollisuus saada aikaan tuloksia.
Yhdysvaltojen alun perin 28-kohtainen rauhansuunnitelma kutistui 20-kohtaiseksi Ukrainan päivittämässä versiossa. Ukrainaa suunnitelmassa hiertävät aluekysymykset, rajoitukset maan asevoimien kokoon sekä kielto hakeutua sotilasliitto Naton jäseneksi.