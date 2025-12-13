Roman Oleksiv oli vain 7-vuotias, kun Venäjän ilmaisku tappoi hänen äitinsä ja aiheutti Romanille vakavia vammoja.

Heinäkuussa 2022 Venäjä teki ilmaiskun Vinnytsian kaupunkiin Ukrainassa. Kolme ohjusta osui terveysasemaan, jossa Roman Oleksiv oli odottamassa vastaanottoa äitinsä kanssa.

Romanin äiti menehtyi iskussa ja Roman sai vakavia palovammoja ja muita vammoja. Lääkärit arvioivat hänen tilansa tuolloin hengenvaaralliseksi.

Roman evakuoitiin osana EU:n ja Maailman terveysjärjestön koordinoimaa medevac-ohjelmaa Saksaan, jossa hän sai erikoissairaanhoitoa Dresdenissä. Hänelle on tehty kymmeniä leikkauksia, ja kuntoutus on jatkunut vuosia.

Kertoi tarinansa Euroopan parlamentissa

Roman Oleksiv on nyt 11-vuotias ja hän pääsi kertomaan tarinansa Euroopan parlamentin istunnossa Brysselissä 10. joulukuuta.

Jopa tulkki murtui kyyneliin kuunnellessaan pojan surullista tarinaa.

– Olimme sairaalassa äitini kanssa, ja se oli viimeinen kerta, kun näin hänet, Roman kertoo.

Tuhansia evakuoitu hoitoon eri puolille Eurooppaa

Euroopan parlamentissa Romanin tarina nostettiin esiin esimerkkinä sodan vaikutuksista siviileihin, erityisesti lapsiin, osana ukrainalaisista lapsista kertovien dokumenttien näytöstä.