Aihelistalla ovat esimerkiksi hybridiuhat ja Lähi-idän tilanne.
EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa.
Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne.
Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen.
Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas.
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).Lehtikuva