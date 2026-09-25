Zelenskyi on sanonut olevansa valmis tapaamaan Vladimir Putinin Yhdysvalloissa. Venäjä ei ole vastannut Yhdysvaltain esittämään kutsuun.

Venäjällä harkitaan nyt tarkkaan, hyväksyykö presidentti Vladimir Putin Yhdysvaltain julkisen kutsun osallistua Miamissa joulukuussa pidettävään G20-maiden kokoukseen. Näin MTV Uutisille arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Jos Putin saapuu paikalle, olisi se ensimmäinen kansainvälinen huippukokous sitten vuoden 2022, johon sekä Venäjän että länsimaiden johtajat osallistuvat.

Lassilan mukaan olisi tärkeää, että Putin ja samalla Venäjä pidettäisiin hylkiöasemassa.

Samaan aikaan tosiasia on, että jos Ukrainan rauhanneuvotteluprosessia halutaan edes teoriassa edistää, on jonkinlaisia tapaamisia järjestettävä.

Venäjän hylkiöasema ja kansainvälinen pidätysmääräys ovat entisestään lisänneet Putinin vainoharhaisuutta, minkä vuoksi hän on myös lopulta päätynyt perumaan menojaan, Lassila sanoo.

– Kynnys G20-kokoukseen osallistumiselle on Kremlissä hyvin korkea, johtuen Putinin henkilökohtaisesta harkinnasta, että uskaltaako hän lähteä Yhdysvaltoihin, Lassila sanoo MTV Uutisille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin 23. syyskuuta.All Over Press

Yhdysvallat saneli

Putinin kutsuminen Miamiin on ennen kaikkea Yhdysvaltain valinta, Lassila ja Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta katsovat.

– Se on Yhdysvaltain sanelema, että näin nyt tehdään. Ehkä siinä nähdään mahdollisuuksia edistää tietynlaisia taloudellisia intressejä, jopa julkistaa jotain taloudellisia sopimuksia, Eloranta arvioi.

Yhdysvallat on neuvotteluissa tarjonnut Venäjälle porkkanaksi talousyhteistyötä. Toistaiseksi Kreml on kuitenkin kieltäytynyt.

Donald Trump allekirjoitti syyskuussa jälleen uuden Venäjää vastaan suunnatun järeän pakotepaketin, mutta toistaiseksi niitä ei ole otettu käyttöön.

Putin vieraili Yhdysvalloissa elokuussa 2025, jolloin presidentti Trump vastaanotti Venäjän presidentin Alaskassa.

Kreml otti vierailusta kaiken irti, ja puhui pitkään "Alaskan yhteisymmärryksestä".

Venäjän viesti oli, että Putin ja Trump olivat samaa mieltä siitä, miten rauhanneuvotteluiden pitäisi Ukrainan ja Venäjän välillä edetä.

Konkreettisia askeleita kohti rauhaa ei ole kuitenkaan nähty, eikä Putinin ja Trumpin Alaska-keskustelukaan lehtitietojen mukaan sujunut niin ruusuisesti kuin Venäjä väitti.

Trump esittelemässä kuvaa, joka hänestä ja Putinista otettiin Alaskassa elokuussa 2025.All Over Press

Alaskan toisto?

G20-kokouksesta ei välttämättä tulisi Venäjälle uutta Alaskaa, Lassila sanoo.

– On riski, ettei Putin pääsisi loistamaan. Se voisi olla kiusallista Venäjälle. Toisaalta Venäjälle on suuri periaatteellinen kysymys, että Venäjä nimenomaan pääsisi pois länsimaiden langettamasta poliittisesta eristyksestä, hän jatkaa.

Venäjä sinällään haluaa välttää suorien rukkasten antamista Yhdysvalloille. Mahdollista kutsusta kieltäytymistä tosin helpottaa se, että G20-kokouksessa on paljon muutakin ohjelmaa kuin Venäjän hyökkäyssota.

Putinin kutsumisesta Miamiin kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, joka sanoi amerikkalaishallinnon toivovan Venäjän hyväksyvän kutsun.

Rubio kertoi asiasta tavattuaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin.

Venäjän ja Yhdysvaltian ulkoministeri Sergei Lavrov ja Marco Rubio tapasivat syyskuussa.AFP / Lehtikuva

Zelenskyi valmis

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin todennut osallistuvansa G20-kokoukseen, ja tapaavansa Putinin, jos tämä osallistuu.

– Meidän on osallistuttava. Meidän on tavattava, keskusteltava ja tehtävä päätöksiä. Kyse ei ole sanoista.

– Ei ole väliä, mitä minä sanon hänelle tai mitä hän sanoo minulle, Zelenskyi sanoi saksalaislehti Deutsche Wellen haastattelussa.

– Tulokset ratkaisevat, siinä se, hän jatkoi.

Zelenskyi ja Trump tapasivat YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa 22. syyskuuta.AFP / Lehtikuva

Jos Putin osallistuu G20-kokoukseen, on hänen, Trumpin ja Zelenskyin välinen keskustelu mahdollinen, Lassila sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin Lassilan mukaan ongelma on, että siinä missä Zelenskyi on "spontaani ja osaa vaativissakin paikoissa rentoutua", on Putin tämän täydellinen vastakohta.

– Putin on äärimmäisen jäykkä ja välttää kaikin tavoin tilanteita, joihin hän ei ole valmistautunut, Lassila arvioi.

Venäjälle siis todennäköisesti sopii paremmin se, että mahdollisesta Zelenskyin ja Putinin tapaamisesta sovitaan jo hyvissä ajoin.

Ukrainan kannalta mahdollinen riski on, että Zelenskyi voisi jäädä Putinin ja Trumpin kanssa ikään kuin yksin ilman Euroopan taustatukea, Lassila katsoo.

Trumpin lausunnot Ukrainan sodasta ovat usein olleet Eurooppaa huomattavasti Venäjä-myönteisempiä.