Yksi kilpailija joutui jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kisan kauden kolmannessa pudotuksessa.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden kolmannet putoajat ovat nyt selvillä. Kisan joutuivat jättämään kolmantena kesken näyttelijä Johanna Puhakka ja hänen tanssiopettajansa Jurza Trosenko. He esittivät kolmannessa livelähetyksessä hitaan valssin.

Tanssiesityksessä oli koskettava lisä, kun näyttelijän isä Jari Puhakka oli mukana esittämässä tanssin taustalla kuultua kappaletta Pieni ballerina, jonka Jari-isä on aikanaan tehnyt tyttärelleen.

Kun tuomaripisteet ja katsojien äänet laskettiin yhteen, jäi tämä tanssipari pisteissä viimeiseksi.

MTV Uutiset on paikan päällä TTK-studiolla suoran lähetyksen päätyttyä. Luvassa on kilpailijoiden rehellisiä fiiliksiä sekä pudonneen parin ensitunnelmat heti lähetyksen jälkeen. Tanssijatkot nähdään suorana lähetyksenä MTV Katsomossa kello 21.28 alkaen.