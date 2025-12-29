Ukrainan presidentti kiistää väitteet iskusta Putinin kesäasuntoon.
Venäjän mukaan Ukraina yritti iskeä kymmenillä drooneilla presidentti Vladimir Putinin asunnolle Novgorodin alueella, kertovat venäläismediat Interfax ja Tass.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiistää väitteet iskusta.
– Taas yksi sarja valheita, Zelenskyi sanoi.
Zelenskyin mukaan kyse on siitä, että Venäjä haluaa väitteellään heikentää Ukrainan ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluja ja valmistelee iskua Ukrainan hallinnon rakennuksiin Kiovassa.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Ukraina käytti iskussa 91 droonia, jotka kaikki olisi ammuttu alas.
Lavrovin mukaan Venäjä muuttaa neuvotteluasemaansa Ukrainan rauhanneuvotteluissa. Hänen mukaansa Venäjä ei aio kuitenkaan vetäytyä neuvotteluprosessista Yhdysvaltojen kanssa.
Zelenskyi vieraili juuri sunnuntaina Yhdysvalloissa ja tapasi presidentti Donald Trumpin. Neuvotteluissa asialistalla oli muun muassa Ukrainan rauhansuunnitelma.
