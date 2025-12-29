Trumpin diplomatiaponnistelut jatkuvat tänään, kun hänen vieraakseen saapuu Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu. MTV Uutiset seuraa tapaamisen etenemistä tässä artikkelissa.
Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaavat tänään illalla Trumpin Mar-a-Lago-kartanossa Floridassa.
Netanjahu ja Trump tapaavat Suomen aikaa kello 20. Aikaisemmin tapaamisajaksi kerrottiin kello 22, mutta Netanjahun matkaa aikaistettiin.
Aikataulun muutoksista kertoo muun muassa israelilaislehti The Times of Israel.
Netanjahu tapaa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion kanssa ennen Trumpia. Heidän on määrä tavata kello 17 Suomen aikaa.
MTV Uutiset näyttää tapaamisen suorana tässä artikkelissa.
Lue myös: Israelin puolustusministeri: Israel ei koskaan täysin vetäydy Gazasta, perustaa sinne myös uusia siirtokuntia
Asialistalla rauha Gazaan
Tapaamisessa keskusteltaneen ainakin Gazan kolmivaiheisesta rauhansuunnitelmasta. Netanjahu on ilmoittanut, että hän odottaa toisen vaiheen alkavan pian.
Seuraavaan vaiheeseen kuuluisi muun muassa äärijärjestö Hamasin aseistariisunta. Samalla Israelin joukot jatkaisivat vetäytymistään Gazassa.
Hamas on kuitenkin vastustanut täydellistä aseistariisuntaa. Molemmat osapuolet ovat myös syyttäneet toisiaan lokakuussa sovitun tulitauon rikkomisesta.
Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa aletaan jo olla tyytymättömiä Israelin vitkutteluun ja halutaan kiirehtiä palestiinalaisalueiden siirtymähallinnon asettamista.
Netanjahu vierailee Yhdysvalloissa jo viidettä kertaa Trumpin tällä presidenttikaudella.
Netanjahun on kerrottu palaavan Yhdysvalloista Israeliin vasta perjantaina.
Sunnuntaina Trump tapasi Floridan kartanossaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.