Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat Floridassa Trumpin Mar-a-Lagon kartanolla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden tapaamisensa jälkeen. Trumpin mukaan rauha Ukrainassa on lähempänä kuin aiemmin.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi MTV Uutisille, että odotukset neuvotteluille olivat korkealla ja edistystä selkeästi halutaan saada aikaiseksi. Hän toteaa, että samaan aikaan on tärkeää pitää kiinni odotusten hallinnasta. Vanhasen mukaan isoja erimielisyyksiä on edelleen alueiden luovutuksista ja turvatakuista.

– Näissä ollaan vielä kaukana toisistaan. Niiden osalta ei ole saavutettu sen tyyppistä yhteisymmärrystä, mikä antaisi odottaa mitään pikaista ratkaisua.

Zelenskyi kommentoi maanantaina pyytäneensä Trumpilta turvatakuita 50 vuodeksi. 20-kohtaisessa rauhansuunnitelmassa Yhdysvaltojen turvatakuiden kesto on huomattavasti lyhyempi, 15 vuotta.

Vanhasen mukaan tapaaminen ei ollut epäonnistuminen, mutta ei myöskään läpimurto. Hän toteaa, että ennen kaikkea kyse on rauhanneuvottelujen ylläpitämisestä, eikä niinkään ratkaisusta.

– Venäjä ei ole vielä suostunut tulitaukoon ja Yhdysvallat ei ole antanut Ukrainalle uusia lupauksia. Siitä on puhuttu, että rauha on 95 prosenttia valmis, mutta kyse on oikeastaan teknisestä kehikosta, eikä poliittisesta ratkaisusta, Vanhanen toteaa.

Trump puhui tiedotustilaisuudessa hyvin suopeasti Putinista, joka Vanhasen mukaan tarkoittaa sitä, että Trump haluaa pitää osapuolet pöydässä. Toistaiseksi Trump ei ole painostanut Putinia myönnytyksiin.

– Se tarkoittaa ikävä kyllä sitä, että se paine kohdistuu herkemmin Ukrainaan kuin Venäjään.

Vanhanen toteaa, että jos ratkaisua ei synny, niin vaihtoehdot alkavat kapenemaan. Se voisi johtaa siihen, että Yhdysvallat alkaa painostaa Ukrainaa hyväksymään sopimuksen.

Vanhanen sanoo, että mikäli Yhdysvaltain rooli jollain tavalla alkaisi heikentyä, tilanne muuttuisi olennaisesti. Hänen mukaansa positiivinen merkki on se, että Trump on edelleen halukas olemaan osa rauhanprosessia.

– Nyt ollaan objektiivisesti ajateltuna lähimpänä jonkinlaista tulitaukoa kuin koskaan aiemmin kohta neljän vuoden ajan jatkuneessa sodassa.