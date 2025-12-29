Venäjä ei osoita tippaakaan joustamisen merkkejä Ukrainan sodan rauhanneuvotteluissa.
Venäjä suunnittelee päättävänsä Ukrainan sodan yhä omin ehdoin. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov tähdensi, että konflikti voidaan lopettaa, jos Venäjä saavuttaa tavoitteensa.
Yksi niistä on Donbasin alue, josta Ukrainan olisi Venäjän mukaan vedettävä joukkonsa kokonaan pois – myös niiltä alueilta, joita Venäjä ei ole vielä vallannut.
– On tärkeää muistaa, mitä (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trump sanoi: Ukraina menettää alueitaan ja voi menettää niitä lisää, Peskov toisti.
Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat myöhään sunnuntaina Suomen aikaa Floridan Mar-a-Lagossa.
Peskovin mukaan Trump ja Putin puhuvat pian puhelimessa uudelleen. Putinin ja Zelenskyin välistä puhelua ei Kremlin mukaan ole suunnitteilla.
Jo Zelenskyin tapaamista edelsi pitkä puhelu valtiojohtajien kesken. Tämän puhelun sisältöä Trump toisteli moneen kertaan tiedotustilaisuudessa Zelenskyin kanssa.
Peskovin mukaan Venäjä on samaa mieltä, että rauha Ukrainassa on lähempänä.
Ajatukseen vapaasta talousvyöhykkeestä Zaporzhzhjan ydinvoimalan alueella Kreml piti epäsopivana kommentoida julkisesti. Zaporizhzhjan kohtalo onkin yksi 20-kohtaisen rauhansuunnitelman kohdista, jotka ovat Zelenskyinkin mukaan yhä selvittämättä